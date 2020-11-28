رفضت العودة إليه فشهر بها على الفيس بوك.. تفاصيل إحالة شاب للجنايات بالمنصورة

أصدر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية اليوم السبت ، قرارا بشأن إحالة شخص يدعى " محمد ف ا . 31 عاما ، صاحب محل تليفونات محمولة بإحدى قرى مركز المنصورة الى محكمة الجنايات بالمنصورة ، وذلك فى القضية رقم ٢٠٧١٣ جنايات مركز شرطة المنصورة، وذلك بعد قيامه بتهديد المجني عليها وتدعى " سارة ومقيمة بمحافظة الغربية " وأنشأ حساب باسمها علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بنشر صورها وبعض مقاطع الفيديو الخاصةً بها.



كما تبين من تحريات المباحث ، ان الواقعة بدأت بعلاقة الفتاة مع المتهم فتمكن من التحصل علي صور وفيديوهات خاصة بها ، ولرغبته في إعادة العلاقة فيما بينهما، فقد قام بإنشاء حساب علي مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " ، باسمها وذلك لإرسال العديد من الرسائل المكتوبة والصور إلي حسابها الخاص ليتمكن من مراده منها ، وذلك بعد أن قام بتهديدها بانه بالقيام بنشر تلك الصور علي أهالي قريتها .



فيما تمكنت مباحث مركز شرطة المنصورة ، بعد استئذان النيابة العامة من ضبط المتهم و الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة، وتم القيام بفحصه تبين احتوائه علي الصور والفيديوهات الخاصة بالمجني عليها، وبعرضه علي النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات .



فيما جاء فى أمر الإحالة، أن المتهم اعتدى علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نقل بواسطة الأجهزة الإلكترونية صورا شخصية لها في مكان خاص بغير رضاها واستعمل الصور بغير رضاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



كما وجهت النيابة العامة للمتهم عدة اتهامات وهي : إنشاء حساب خاص ونسبته للمجني عليها، كما قام باستخدام الحساب الخاص محل الاتهام في أمر يسيء إلي المجني عليها وسمعتها وانتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها، كما قام بارسال العديد من الرسائل الإلكترونية إليها دون موافقتها علي نحو ينتهك خصوصيتها.





وأوضحت التحريات ، أن المتهم أنشأ وأدار الحساب الشخصي " باسم المجني عليها " علي صفحات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب الجرائم محل تلك الاتهامات، كما أنه تعمد إزعاج المجني عليها باستخدام وسائل الاتصالات كل ذلك بما يخالف القانون مما جعل المجنى عليها تتعرض للإيذاء النفسى جراء ما ارتكبه من جرم فى حقها من تشهير واستغلال صفحات التواصل " فيس بوك " للتشهير بها وإساءة سمعتها.