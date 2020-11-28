ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. صور عقد قران ميار الغيطي .. مخاطر تناول السكر بشكل زائد خلال كورونا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:00 م
ميار الغيطي
ميار الغيطي
Advertisements
نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الاخبار الهامة في مجالي الصحة والمرأة، ونستعرض إليكم ابرزها خلال التقرير الآتي...

نشرت صحيفة "ديلي ميل"، دراسة حديثة أكدت أن الجسيمات المحتوية على فيروس كورونا التي تهبط على الأسطح تظل معدية لعدة أيام عن طريق التحول إلى فيلم مجهري يشبه الفطيرة بعد تبخر الماء الموجود في القطرة.

توجد طرق عديدة ومتنوعة لعلاج أمراض اللثة منها ادوية وطرق طبيعية ولكن فى بعض المشكلات المستعصية يكون الحل الأمثل في اللجوء للعمليات الجراحية .

معرفة أن شخصًا ما تعيش معه قد ثبتت إصابته بفيروس COVID-19 يمكن أن يسبب قلقًا لكليكما، وقال الدكتور ديفيد هيرشويرك ، وهو أحد الأمراض المعدية وطبيب الطب الباطني ووفقًا لموقع Healthline، يجب علينا اتخاذ الإجراءات بشكل جاد لأننا نعلم أن أفراد الأسرة معرضون لخطر الإصابة بنسبة 50 في المائة تقريبًا عندما يصاب شخص يعيش في منزلهم.

أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أساسية ، بما في ذلك متلازمة التمثيل الغذائي ، معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمضاعفات COVID-19.

تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور للفنانة ميار الغيطي، وذلك خلال عقد قرانها على المهندس شريف العالمي وسط حضور العائلة ومجموعة من الأصدقاء المقربين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المتعافون من كورونا معرضون لخطر هذا المرض

تحديثات الفيروس.. دراسات أثارت الجدل حول جائحة كورونا

أصابع كوفيد .. دراسة تكشف عن أعراض كورونا الغامضة

لماذا ينصح الأطباء بتلقي لقاح الإنفلونزا في ظل كورونا ؟ .. دراسة تجيب

احذر .. مرضى السكري عرضة للإصابة بهذا المرض الخطير

دراسة: فيروس كورونا يظل على الأسطح والزجاج من 80 إلى 150 ساعة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي يوافق على رحيل طبيب الفريق لأهلي جدة

كهربا يكشف سبب تحيته الغريبة لمحمود الخطيب لحظة التتويج ببطولة إفريقيا

الزمالك يستدعي أسامة فيصل وحسام أشرف من منتخب الشباب .. اعرف السبب

مدحت العدل: الزمالك قدم مباراة كبيرة .. وشيكابالا موهبة قلما تتكرر

فيديو جراف.. ما هي مكاسب الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا؟

رد فعل عائلة مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 تصريحا ناريا في مؤتمر رئيس المسابقات باتحاد الكرة .. صور

للحماية من كورونا .. الأقنعة القماشية تقلل الإصابة بالفيروس بـ نسبة 70%

دراسة : نوع من المكسرات يساعد في نسف الدهون