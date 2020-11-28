نشرة المرأة والصحة.. صور عقد قران ميار الغيطي .. مخاطر تناول السكر بشكل زائد خلال كورونا

نشر موقع صدى البلد عددا من الاخبار الهامة في مجالي الصحة والمرأة، ونستعرض إليكم ابرزها خلال التقرير الآتي...
نشرت صحيفة "ديلي ميل"، دراسة حديثة أكدت أن الجسيمات المحتوية على فيروس كورونا التي تهبط على الأسطح تظل معدية لعدة أيام عن طريق التحول إلى فيلم مجهري يشبه الفطيرة بعد تبخر الماء الموجود في القطرة.
توجد طرق عديدة ومتنوعة لعلاج أمراض اللثة منها ادوية وطرق طبيعية ولكن فى بعض المشكلات المستعصية يكون الحل الأمثل في اللجوء للعمليات الجراحية .
معرفة أن شخصًا ما تعيش معه قد ثبتت إصابته بفيروس COVID-19 يمكن أن يسبب قلقًا لكليكما، وقال الدكتور ديفيد هيرشويرك ، وهو أحد الأمراض المعدية وطبيب الطب الباطني ووفقًا لموقع Healthline، يجب علينا اتخاذ الإجراءات بشكل جاد لأننا نعلم أن أفراد الأسرة معرضون لخطر الإصابة بنسبة 50 في المائة تقريبًا عندما يصاب شخص يعيش في منزلهم.
أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أساسية ، بما في ذلك متلازمة التمثيل الغذائي ، معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمضاعفات COVID-19.
تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور للفنانة ميار الغيطي، وذلك خلال عقد قرانها على المهندس شريف العالمي وسط حضور العائلة ومجموعة من الأصدقاء المقربين.