دراسة: مخاطر غير متوقعة لتناول السكر بشكل زائد خلال كورونا

أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أساسية ، بما في ذلك متلازمة التمثيل الغذائي ، معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمضاعفات COVID-19.
لا شك في أن عام 2020 كان مليئًا بالإجهاد ، ولجأ الكثيرون إلى الطعام هو إحدى طرق التغلب عليه، وكانت مستويات التوتر أعلى بشكل ملحوظ بالنسبة للأشخاص الذين أبلغوا عن ممارسات أكل غير صحية ولمن ساء نظامهم الغذائي.
كما إنه من غير المعروف سبب تعرض الأشخاص الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي والسمنة لخطر متزايد من مضاعفات COVID-19.
وليس من الواضح ما إذا كانت مقاومة الأنسولين الكامنة أو الكبد الدهني أو الوزن نفسه، على الرغم من أن فقدان الوزن يعد أمرًا مثاليًا أثناء الوباء ، إلا أن شميدت يقول إنه يمكن أن يكون ساحقًا، الخبر السار هو أن جسمك يمكن أن يكون لديه استجابة سريعة عند إزالة السكر من نظامك الغذائي.
كما أنه في غضون أسبوعين من اتباع نظام غذائي خالٍ من السكر ، تتحسن حساسية الأنسولين والمؤشرات الحيوية لمرض التمثيل الغذائي المزمن ،" قالت.
وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، كان انتشار السمنة في الولايات المتحدة 42.4٪ في 2017 إلى 2018،ومن ثم يقول الكثير من الناس أنه لا يوجد الكثير الذي يمكن القيام به بشأن معدلات السمنة في سياق جائحة الأمراض المعدية ، ولكن مجرد إخراج السكر من نظامك الغذائي يمكن أن يقلل من خطر حدوث نتائج خطيرة إذا أصبت بالفيروس.
في حين أن وجبة خفيفة ليلية قد تتوافق مع برنامجك المفضل ، كما إن تناول وجبات خفيفة مليئة بالكربوهيدرات أو بالسكر قبل الذهاب للنوم يؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم وانخفاضه مما يشكل خطر كبير على صحتك وإصابتك بفيروس كورونا، ومن الأفضل تناول السكر الطبيعي المتواجد في الفاكهه.
كما إن تناول البروتين يمكن أن يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم ويجعلك أقل عرضة للرغبة في السكر لزيادة الطاقة، ويساعدك تناول كميات صغيرة من البروتين كل 3 إلى 4 ساعات ، مثل الجبن ، والمكسرات ، وبعض اللحوم ، أو القليل من بروتين الكولاجين