دراسة: مخاطر غير متوقعة لتناول السكر بشكل زائد خلال كورونا

لا شك في أن عام 2020 كان مليئًا بالإجهاد ، ولجأ الكثيرون إلى الطعام هو إحدى طرق التغلب عليه، وكانت مستويات التوتر أعلى بشكل ملحوظ بالنسبة للأشخاص الذين أبلغوا عن ممارسات أكل غير صحية ولمن ساء نظامهم الغذائي.

كما إنه من غير المعروف سبب تعرض الأشخاص الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي والسمنة لخطر متزايد من مضاعفات COVID-19





وليس من الواضح ما إذا كانت مقاومة الأنسولين الكامنة أو الكبد الدهني أو الوزن نفسه، على الرغم من أن فقدان الوزن يعد أمرًا مثاليًا أثناء الوباء ، إلا أن شميدت يقول إنه يمكن أن يكون ساحقًا، الخبر السار هو أن جسمك يمكن أن يكون لديه استجابة سريعة عند إزالة السكر من نظامك الغذائي.





كما أنه في غضون أسبوعين من اتباع نظام غذائي خالٍ من السكر ، تتحسن حساسية الأنسولين والمؤشرات الحيوية لمرض التمثيل الغذائي المزمن ،" قالت.



