متى نلجأ للعمليات الجراحية فى علاج اللثة

توجد طرق عديدة ومتنوعة لعلاج أمراض اللثة منها ادوية وطرق طبيعية ولكن فى بعض المشكلات المستعصية يكون الحل الأمثل في اللجوء للعمليات الجراحية .





ونعرض لكم اهم العمليات الجراحية التي يتم علاج اللثة بها ومتى تكن هناك حاجة لاستخدامها، وذلك وفقا لما ذكره موقع " webmd " .





- جراحة السديلة أو جراحة تصغير الجيب تكن من خلال رفع اللثة إلى الخلف وإزالة الجير الموجود عليها في بعض الحالات ، يتم تنعيم الأسطح غير المنتظمة للعظم التالف للحد من المناطق التي يمكن أن تختبئ فيها البكتيريا المسببة للأمراض.





ثم يتم وضع اللثة بحيث تناسب الأنسجة بإحكام حول السن. تقلل هذه الطريقة من حجم المسافة بين اللثة والأسنان ، وبالتالي تقلل من المناطق التي يمكن أن تنمو فيها البكتيريا الضارة وتقلل من فرصة حدوث مشاكل صحية خطيرة مرتبطة بأمراض اللثة.





- ترقيع العظام ويتضمن هذا الإجراء استخدام شظايا من عظامك أو عظامك الاصطناعية أو عظام متبرع بها لاستبدال العظام التي دمرتها أمراض اللثة. تعمل الطعوم كمنصة لإعادة نمو العظام ، مما يعيد الاستقرار للأسنان. تشجع التكنولوجيا الجديدة ، التي تسمى هندسة الأنسجة ، جسمك على تجديد العظام والأنسجة بمعدل متسارع.





- ترقيع الأنسجة الرخوة ويعمل هذا الإجراء على تقوية اللثة الرقيقة أو الامتلاء في الأماكن التي تنحسر فيها اللثة. الأنسجة المطعمة ، التي تؤخذ غالبًا من سقف الفم ، تُخيط في مكانها ، مما يضيف نسيجًا إلى المنطقة المصابة.





- تجديد الأنسجة الموجه ويحفز هذا الإجراء ، الذي يتم إجراؤه عند تدمير العظام الداعمة لأسنانك ، نمو أنسجة العظام واللثة. تُجرى جنبًا إلى جنب مع جراحة السديلة ، حيث يتم إدخال قطعة صغيرة من النسيج الشبيه بالشبكة بين العظام وأنسجة اللثة. هذا يمنع أنسجة اللثة من النمو في المنطقة التي يجب أن تكون فيها العظام ، مما يسمح للعظام والنسيج الضام بإعادة النمو لدعم الأسنان بشكل أفضل.





- جراحة العظام وينعم الحفر الضحلة في العظام بسبب فقدان العظام المتوسط ​​والمتقدم . بعد جراحة السديلة ، تتم إعادة تشكيل العظم حول السن لتقليل الحفر، هذا يجعل من الصعب على البكتيريا أن تتجمع وتنمو.





- في بعض المرضى ، فإن الإجراء غير الجراحي المتمثل في التقشير وكشط الجذر هو كل ما يلزم لعلاج أمراض اللثة وتكون الجراحة ضرورية عندما تكون الأنسجة المحيطة بالأسنان غير صحية ولا يمكن إصلاحها بخيارات غير جراحية.