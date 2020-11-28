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فن

عقد قران ميار الغيطى على شاب من خارج الوسط الفنى .. صور

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:47 م
عقد قران ميار الغيطى
عقد قران ميار الغيطى
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أحمد إبراهيم
احتفل المؤلف محمد الغيطى، بعقد قران ابنته ميار الغيطى على شاب من خارج الوسط الفنى وسط جو عائلى حيث حضر الحفل عدد من المقربين والأهل نظرا للظروف الصعبة التى يمر بها العالم ككل بسبب جائحة كورونا. 

وكانت نشرت الفنانة ميار الغيطي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وظهرت بها ميار الغيطي، بمايوه جذاب باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ميار الغيطي في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية باللون الأسود لأكمال ظهورها.

كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها الجذاب.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الجذابة حول الرقبة لأكمال إطلالتها.

وظهرت لأول مرة على شاشات التليفزيون، وكان عمرها 5 أعوام، من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي.

وشاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.

وجسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال مسلسل "أيام الحب والرعب".
عقد قران ميار الغيطى على شاب من خارج الوسط الفنى .. صور
عقد قران ميار الغيطى على شاب من خارج الوسط الفنى .. صور
عقد قران ميار الغيطى على شاب من خارج الوسط الفنى .. صور
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