مستشفى أسوان الجامعي يعلن عن إجراء زراعة الكلى

قال الدكتور احمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان إنه تم عقد إجتماع برئاسة الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ومدير برنامج زراعة الكلي بالمستشفي الجامعي لدراسة جاهزية المستشفى لتنفيذ عمليات زراعة الكلى، بحضور الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات أسوان الجامعية، موضحا أنه سيتم توجية دعوة إلى اللجنة المتخصصة بوزارة الصحة لاعتماد البدء في زراعة الكلي بمستشفي أسوان الجامعي.





وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لوزارة التعليم العالي من أجل رفع كفاءة المستشفيات الجامعية والعمل على تخفيف العبء عن كاهل مرضي الكلي بأسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.





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فى السياق نفسه أضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب أنه جاري تطوير قسم المسالك إستعدادًا لإجراء عمليات زراعة الكلي بالمستشفي الجامعي.





وأوضح الدكتور محمد الدهشورى أنه شهد الإجتماع أعضاء قسم المسالك وأعضاء قسم أمراض الكلي وقسم الباثولوجيا الأكلينيكية وقسم التخدير ووحدة الجوده ووحدة مكافحة العدوي وقسم الأشعة التشخيصية وتم تدريب فريق العمل بالمستشفيات الكبرى المتخصصة مثل مركز الدكتور محمد غنيم بالمنصورة وذلك لإعداد القوة البشرية المؤهلة علميًا وطبيًا وإداريًا .





وتابع عميد كلية الطب بأسوان أنه تم العمل علي توفير كافة الإمكانيات اللازمه من أجهزه ومعامل وغرف عمليات عنايه مركزه بعد إجراء جراحات حالات زراعة الكلي وأهم الإستعدادت لإستقبال اللجنه المنوط بها منح التراخيص للبدء في زراعة الكلي بمستشفي أسوان الجامعي.





وأكمل الدهشورى أن هذا التوجه يأتي لحل مشاكل مرضي الفشل الكلوي اللذين يترددون علي وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظه ومحافظات الصعيد المجاورة .





من جهته أشار الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعي إلى أن الاجتماع تناول عرض جميع المتطلبات اللازمه لإجراء عمليات زراعة الكلي بالمستشفي الجامعي بأسوان والتي لها أثر كبير علي المريض والأسرة من الناحيه الصحية والاجتماعية والإقتصادية من حيث أن مريض الفشل الكلوي يتوقف عن العمل مما يؤثر علي دخل الأسره.





وأضاف أن المريض يكلف الدوله أعباء إقتصادية كبيرة خلال فترة المرض، كما تعد عمليات زراعة الكلي أقل تكلفة للمريض من تكلفة الغسيل بل تجعله قادر على العمل والإنتاج والتحسن تدريجيا والقيام بممارسة مهامه في حياته بشكل أفضل.





كان الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان قال إن اللجنة المنوطة بالتحول الرقمي زارت المستشفي الجامعي للوقوف علي إمكانيات المستشفي في مختلف الاقسام والعمل علي تحويلها إلى مستشفي ذكية وذلك بحضور الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ، والدكتور أشرف معبد مدير المستشفيات الجامعي .





وأضاف أحمد غلاب أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ توجهات الدولة وزارة التعليم العالي والبحث العالي وقطاع المستشفيات الجامعية والعمل علي سرعة تنفيذ خطة الدولة لتحويل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات ذكية.





وأردف رئيس الجامعة أن مستشفى أسوان الجامعى تعد من مستشفيات المرحلة الأولى من هذا المشروع والذي تتمثل أهدافه في ميكنة المستشفي الجامعي لتوفير الجهد والوقت للمرضي والمنظومة الصحية بالمستشفى الجامعي.