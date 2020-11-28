عقب فوز مشروع بنبان بجائزة التميز الحكومي العربي.. أشرف عطية: أسوان أصبحت عاصمة الطاقة الشمسية في العالم

عقب حصول مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بأسوان على جائزة التميز الحكومي العربي فى دورتها الأولى، كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية .





أكد اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان على أن هذا المشروع العملاق يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى والذى قام بإطلاقه على أرض أسوان لتصبح عاصمة الطاقة الشمسية في العالم كونها تضم واحد من أكبر تجمعات محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويبلغ عددها ٣٢ محطة بقدرة 1465 ميجا وات .









ولفت محافظ أسوان إلى أنه بفضل هذه المشروعات أصبحت مصر دولة مصدرة للطاقة الكهربائية بعد أن كانت أحد أهم التحديات أمام الدولة هى توفير الكهرباء قبل عام 2014 حيث وصل إجمالى الإستثمارات بهذا المشروع القومى لنحو ٣ مليار دولار ويقع على حوالى 9 ألاف فدان ، موضحًا يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي دخلت جميعها التشغيل الفعلى للخدمة على الشبكة القومية الموحدة .





وأشار اللواء أشرف عطيه إلى أن أسوان تمثل الآن حجر الزاوية فى مجال الطاقة الشمسية حيث شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة ليس فقط فى مجال توليد الطاقة والتى نستعد الأن لتصديرها لدولة السودان الشقيق فى إطار الإهتمام بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال مشروع خط الربط الكهربائى بين محطة محولات توشكى و وادى حلفا بطول 100 كم .





وأكد أشرف عطية على أن هناك العديد من المشروعات التى إنطلقت على أرض أسوان من مشروعات إستثمارية وبنية تحتية وخدمية جديدة وليتوج كل ذلك بإعلان رئيس الجمهورية بأن أسوان عاصمة الشباب الإفريقى وقبلها عاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية لتسطر هذه المحافظة العريقة تاريخ حافل بالإنجازات والطموحات نحو آفاق جديدة من التنمية والبناء.





وكان قد أعلن أمس محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن جائزة التميز الحكومي العربية اختارت مشروع بنبان للطاقة الشمسية التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأفضل مشروع حكومي لتطوير البنية التحتية.





فيما أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأن مشروع بنبان بمحافظة أسوان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية حصل على جائزة التميز الحكومى العربية فى دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، موكدا أنه يطلق على مجمع بنبان الشمسى عاصمة العالم للطاقة الشمسية.





وأضاف حمزة أن منطقة بنبان بمحافظة أسوان أصبح يطلق عليها عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتى يبلغ عددها 40 محطة بقدرة 1465 ميجا وات.





وأقرأ أيضًا :هذا ويضم المشروع أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بإجمالى عدد 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات بالكامل وجارى ربطها بالشبكة القومية للكهرباء حيث أن هذا المشروع ينفذ بنظام التملك و البناء والتشغيل boo بالتعاون مع القطاع الخاص .