ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك اليوم 29-11-2020

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:02 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
Advertisements
محمد يحيي

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في الجهاز المصرفي العامل في السوق المصرية في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 29-11-2020؛ لليوم الرابع علي التوالي.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.


وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك بلوم مصر و العربي الافريقي الدولي و العقاري المصري العربي نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك المؤسسة المصرفية ABC، نحو 15.58 جنيه للشراء  و 15.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي المصري، مصر، القاهرة، سايب، الأهلي اليوناني، التجاري وفا، العربي" نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " التجاري الدولي CIB، HSBC، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطني، التعمير والاسصكان، الاستثمار العربي، قطر الوطني الأهلي QNB، عودة، مصر إيران للتنمية، الإمارات دبي الوطني، المشرق، الأهلي المتحدة، الإسكندرية، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، المصري الخليجي، قناة السويس، التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي الكويتي،البركة" نحو 15.61 جنيه للشراء  و 15.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلي سعر لـ الدولارمقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي حيت سجل 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع، و البنك الزراعي المصري مسجلا 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع.

وفي تعاملات أمس تراجعت اسعار العملات الأجنبية وخصوصا الدولار،بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليفقد الدولار نحو 2.2% من قيمته منذ بداية الشهر الجاري في بورصة لندن، لتتحسن معنويات الأسواق الدولية بعد فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والتوصل للقاح لوباء كورونا العالمي.

وصعد اليورو بنسبة 0.1% ليعادل الوحدة من نحو 1.195 دولارا، مع استقراره بعد تدخلات البنك المركزي الأوربي مؤخرا، واستقرار الجنيه الاسترليني ليساوي 1.33 دولار  بالتزامن مع التوصل لمفاوضات لخروج بريطانيا من عضوية  الاتحاد الأوروبي


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الخميس 24-9-2020

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-11-2020

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-11-2020

سعر الدولار اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020

سعر الدولار اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020

سعر الدولار اليوم الأحد 8-11-2020

ترشيحاتنا

مخطط إسرائيلي لاغتيال حسن نصر الله.. تفاصيل

مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية بداية من ديسمبر

محمود كهربا: الخطيب فوجئ بالتحية العسكرية وقالي اهدى يا مجنون.. فيديو

مواعيد قطارات السكة الحديد وتأخيراتها المتوقعة اليوم الأحد

دعاء للأم المريضة بالشفاء العاجل.. ليرزقها الله الصحة والعافية

خلال تنصيب بايدن.. ترامب يقرر البدء في حملته الانتخابية للرئاسة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرح شاومي سلسلة Redmi Note 9 الجديدة..ماذا ستختار ؟

بالسعر و المواصفات.. مقارنة بين رينو "ستيب واي" و "سانديرو" 2021 .. صور

عنصرية جديدة.. باريس تتحول إلى كتلة نيران بعد خروج مئات الآلاف للتظاهر| صور