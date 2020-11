رئيس جامعة عين شمس يفتتح منتدى التعاون الصيني - المصري في العلوم والتكنولوجيا

افتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس مع رئيس جامعة عين الشعب الصينية منتدى التعاون الصينى المصرى فى العلوم والتكنولوجيا لعام ٢٠٢٠ والذي أقيم في إطار مبادرة الحزام والطريق بين الجانب المصري متمثل في جامعة عين شمس والجانب الصينى متمثل في جامعة الشعب الصينية Renmin .





ناقش المنتدى سبل التعاون بين الجانبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا ، كما تم التطرق لمرحلة ما بعد كوفيد 19 وطرق التعامل والتعايش.





شارك في المنتدى أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس والمدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمى وأ.د. إسراء عبد السيد أستاذ اللغة الصينية ومدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس بالإضافة إلي20 عالم من الجامعتين .









اقرأ ايضا |













كما شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الاحتفالية التي أقامتها شركة هواوي مصر، الرائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، وذلك إحتفالًا بالطلاب المصريين الفائزين بمسابقة Huawei العالمية لبرنامجها التدريبي الرائد ICT Talent Bank / iTB "بنك المواهب".حضر الاحتفالية، التي أقيمت على هامش مشاركة شركة هواوي في معرض Cairo ICT 2020 ، د. دينا محمد الصياد المحاضرة بأكاديمية FCIS بجامعة عين شمس.





وأشاد أ.د. محمود المتيني بالتعاون المثمر بين جامعة عين شمس وشركة هواوي العالمية ، مثمنًا جهود كلية الحاسبات و المعلومات بإشراف أ.د. نجوى بدر عميد الكلية .لافتًا إلى أن هذا التعاون ينعكس بالإيجاب على جودة خريجي الكلية و يزيد من قدرتهم على خوض سوق العمل بكفاءة و خبرة .





وجهت أ. د. نجوي بدر و أ.د. ياسمين عفيفي مدير أكاديمية FCIS ، التهنئة لطلاب الكلية المتميزين الذين حصلوا علي ميداليات ُمشرفة متفوقين على 150 ألف مشارك من أكثر من 82 دولة على مستوى العالم و هم الطلاب :





بلال هاني





(The grand prize in cloud track in Huawei ict competition)





محمد توفيق





(platinum medal)





أحمد سيف





( platinum medal)





ومن جانب اخر تستضيف كلية الألسن بجامعة عين شمس، وزير الخارجية الأسبق السفير/ محمد العرابي، خلال ندوة بعنوان "الوضع السياسي العالمى عام ٢٠٢١ و السياسة الخارجية المصرية"، في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٩ من نوفمبر الجاري، وذلك في إطار فعاليات الموسم الثقافي لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، صرح بذلك أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية.

و أوضحت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أن الكلية تعمل على استضافة كبار الشخصيات المصرية لصقل قدرات الطلاب الثقافية في مختلف المجالات، و أكدت على أن طالب الألسن يجب أن يكون على دراية كاملة بمختلف مجريات الأمور السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية المحلية و العالمية، وتستهدف إدارة الكلية تأهيل الطلاب بمختلف الخبرات و المهارات اللغوية و الثقافية لاعدادهم لسوق العمل.

أكدت أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ان القطاع يحرص على عقد الندوات الثقافية التى تتيح للطالب الاطلاع على اخر المستجدات على الساحة العالمية و المحلية بهدف توسيع مداركه وربطه بالبيئة المحيطة به. كما تسمح هذه الندوات بالتواصل بين المجتمع الجامعي من ناحية و المفكرين و الخبراء من ناحية اخرى بما يؤدي الى تثقيف وتزويد الطلاب بالمعلومات المختلفة و تنمية مهارتهم الفكرية و الذهنية.