56 وفاة و3108 إصابات.. الأردن تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الاردنية اليوم، السبت، عن تسجيل 56 وفاة بفيروس كورونا المستجد، و3108 إصابات جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 210709، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.





وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 2626، بعد وفاة 56 مصابا.





أما الإصابات المحلية، فتوزعت على "1089 في محافظة العاصمة عمّان، 755 في إربد، منها 166 في الرمثا، 349 في الكرك، 271 في عجلون، 160 في البلقاء، 108 في المفرق، 104 في مأدبا، 86 في الزرقاء، 61 في العقبة، 61 في جرش، 46 في الطفيلة، 18 في معان، منها 9 في البترا."





وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت السبت، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 173 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا إلى 1985 حالة، منهم 464 حالة على أسرّة العناية الحثيثة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 65373 حالة.





وسُجّلت 95 حالة شفاء جديدة في المستشفيات المعتمدة، وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات 2373 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 142710 حالات.





وتم إجراء 17755 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 2505316 فحصًا، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة السبت إلى نحو 17.5%.









وفي سياق اخر أكد وزير الصحة الاردني د.نذير عبيدات خلال زيارة مفاجئة لمحافظة الكرك، للاطلاع على واقع القطاع الطبي والخدمة الصحية المقدمة في عدد من المراكز الصحية ومستشفى الكرك الحكومي بأن الوزارة ستعمل على رفد النقص الحاصل في الكوادر الطبية، لا سيما الاختصاصات الفرعية وزيادة هذه الكوادر من خلال التوسع في برامج الاقامه والتدريب والاختصاص وشراء خدمات الاطباء،لتحسين الخدمة الطبية المقدمة.









وأكد ان الاردن يمتلك كفاءات وليس من الممكن اللجوء لاحضار اطباء من جنسيات اخرى.









كما استمع عبيدات من عدد من نواب المحافظة ومن مدير صحتها ومدير المستفى الحكومي إلى ابرز التحديات التي يواجهها القطاع الطبي على وجه العموم لا سيما مع جائحة كورونا.





وأكد عبيدات بأنه سيكون هناك دراسة لكافة المطالب لنصل الى الهدف الاسمى وتقديم الخدمة الصحية المثلى.





وأضاف عبيدات بان الكرك تضم ثلاث مختبرات pcr ، تابعة لوزارة الصحة، الا أن طاقتها الاستعابية غير كافية مؤكدا بأنه سيتم العمل على زيادة قدرتها الاستيعابية لاجراء فحوصات اكبر من خلال مدّ هذه المختبرات باجهزة اضافية وزيادة الكوادر التي تعمل في هذه المختبرات.





كما أشار بأن الوزارة تدرس انشاء مستشفى ميداني في محافظة الكرك، لا سيما وان المستشفى الميداني لاقليم الجنوب الذي ينشأ حاليا يبعد عن الكرك مسافة ليست بالهينة.





وأشار إلى أنه وبالتعاون بين الوزارة والخدمات الطبية سيتم العمل على انشائه الى جانب سعي الوزارة لانشاء مستشفى تعليمي لطلبة الطب في جامعه مؤته لتطوير المنظمومة الطبية ككل ورفدها بالاخصائيين.



