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أخبار العالم

تطور خطير.. الجيش الإثيوبي يعلن السيطرة على عاصمة تيجراي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:14 م
الجيش الإثيوبي يعلن
الجيش الإثيوبي يعلن السيطرة على عاصمة تيجراي
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قسم الخارجي
أعلن الجيش الإثيوبي سيطرته بالكامل على ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي، مؤكدا عدم وقوع ضحايا بين صفوف المدنيين.

وأكد رئيس أركان الجيش الإثيوبي، برهانو جولا، أن قواته سيطرت على ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وشدد المسؤول العسكري، على أن الجيش الإثيوبي يطارد الآن أعضاء المجلس العسكري في جبهة تحرير شعب تيجراي.

وأكد الجيش الإثيوبي السيطرة على القيادة الشمالية في تيجراي، الواقعة تحت سيطرة جبهة تحرير تيجراي.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أعلن سيطرة الجيش الإثيوبي على ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي، بعد أنباء عن قصف عنيف استهدف المنطقة.

فيما أعربت منظمات أممية وحقوقية دولية عن  قلقها إزاء تصاعد الصراع في تيجراي، بينما يواصل الجيش الإثيوبي هجومه ضد المسلحين المطالبين بالانفصال.

وينفي الجيش الإثيوبي استهداف المدنيين خلال المعارك مع الانفصاليين في الإقليم، وأكد في وقت سابق عزمه السيطرة على عاصمة تيجراي خلال أيام، وذلك بعد انتهاء مهلة رئيس الوزراء الإثيوبي لقادة تيجراي للاستسلام.
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