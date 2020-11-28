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منوعات

التف حول عنقه.. ثعبان يعتصر جسد رجل حتى الموت .. صور

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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مريم صليب
تعرّض أحد المزارعين المسنين البالغ من العمر 78 عامًا في بريطانيا لـ حادث مؤسف أثناء مروره في المزرعة الخاصة به ، حيث تعرض لهجوم من ثعبان النمر الذي كان لا يزال ملفوفًا حول ذراعه عندما وجده جاره ميتًا.

و حسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية ، فإن المزارع كان حريص دائما ألا يتعرض لحادث كهذا ، و لكنه منذ فترة لاحظ وجود آثار لجلد ثعبان في المزرعة ، فبدأ يأخذ حذره في المشي في المكان وكان يبحث في كل الأماكن عن ذلك الثعبان حتى لا يهاجمه ذات مرة و يقبض روحه دون أن يستطيع الصراخ و الاستغاثة بأي شخص لنجدته . 

وتعرض ونستون ويليام فيش صاحب الـ 78 عامًا ، للدغ  مرارًا وتكرارًا من قبل ثعبان شرس  يبلغ طوله 1.4 متر وحتى اللحظات الأخيرة في حياته كان  لا يزال واعيًا ويمسك رأس الثعبان بعد كميات العض الشديدة التي أصيب بها في يده و فخذه . 

نقل ونستون إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج فقد كان مازال على قيد الحياة ، وبعد 7 ساعات من العمليات المتلاحقة التي قام بها الطبيب لاستخلاص السم من دماء المسن فشل في ذلك بسبب كمية السم التي جرت في الدورة الدموية بجسم ونستون . 


جدير بالذكر أن ذلك الثعبان ذو الجلد المنقط كالنمر منتشر في تلك المنطقة و لكن الحوادث التي تسبب فيها ليست كثيرة ، فإن ونستون هو الضحية الثالثة لذلك الثعبان منذ 1950 منذ إكتشاف ذلك النوع في المكان لم يهاجم سوى شخصين . 

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