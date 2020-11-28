الفريق أسامة ربيع: تطوير استراحة ديليسبس تشجيعا للسياحة

قال الفريق اسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، ان قرار تطوير استراحة ديليسبس استعدادا لتحويلها إلى متحف عالمي؛ جاء في اطار خطة الهيئة لتطوير منشآتها التاريخية تشجيعا للسياحة في مصر.





ووقع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عقد اتفاق بين الهيئة وشركة "مكسيم" لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، لتطوير وإدارة وتشغيل المباني الملحقة باستراحة ديليسبس وتحويلها إلى فندق عالمي Boutique Hotel ، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.





ويهدف الاتفاق إلى تحقيق الاستفادة المثلى من المباني الملحقة بالمبنى التاريخي والحفاظ على مرافقها ومكوناتها، بما يضمن تجهيزها كفندق عالمي يضم حجرات فاخرة ومطعم وكافتيرا لتقديم خدمات فندقية عالية المستوى.





وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بأن تطوير وإدارة المباني الملحقة باستراحة ديليسبس سيتم بالشكل الذي يليق بالقيمة التاريخية للمكان بمعرفة شركة مكسيم" إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق، وبالتنسيق مع وزارة الآثار، لتكون الاستراحة ملحقا بالمتحف العالمي للقناة ومزارًا سياحيًا يتيح للزائرين فرصة الإقامة بعد تجهيز ملحاقتها كفندق عالمي.





وقع العقد كلا من المهندس محمد عبد العظيم مدير إدارة الاشغال بالهيئة، والدكتور محمد كرار رئيس مجلس إدارة شركة "مكسيم".





جدير بالإشارة، أن "استراحة ديليسبس" مبنى أثري يعود تاريخه إلى تاريخ حفر قناة السويس ذاتها، أسسه الدبلوماسي الفرنسي فرديناند ديليسبس ليكون مقرًا لإقامته خلال تنفيذ مشروع حفر قناة السويس، وعلى مدار السنوات المتتالية تم إضافة عدد من المباني الملحقة بمحيط الاستراحة، ويجرى حاليا العمل على ترميم وتطوير المبنى الأثري والحفاظ على مقتنياته وإعداده ليكون ملحقا بالمتحف العالمي لقناة السويس.









وتسعي هيئة قناة السويس لتطوير منشاتها التاريخية واهمها المبنى الإداري للشركة العالمية لقناة السويس بمحافظة الاسماعيلية والذي من المقرر افتتاحه في بداية عام ٢٠٢١، كمتحف عالمي، يضم مقتنيات تارخيية لمراحل هامة في مسار الهيئة منذ إنشاءها حتى الآن.