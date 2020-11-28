ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الفريق أسامة ربيع: تطوير استراحة ديليسبس تشجيعا للسياحة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:50 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
قال الفريق اسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ان قرار تطوير استراحة ديليسبس استعدادا لتحويلها إلى متحف عالمي؛ جاء في اطار خطة الهيئة لتطوير منشآتها التاريخية تشجيعا للسياحة في مصر.

ووقع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عقد اتفاق بين الهيئة وشركة "مكسيم" لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، لتطوير وإدارة وتشغيل المباني الملحقة باستراحة ديليسبس وتحويلها إلى فندق عالمي Boutique Hotel ، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

ويهدف الاتفاق إلى تحقيق الاستفادة المثلى من المباني الملحقة بالمبنى التاريخي والحفاظ على مرافقها ومكوناتها، بما يضمن تجهيزها كفندق عالمي يضم حجرات فاخرة ومطعم وكافتيرا لتقديم خدمات فندقية عالية المستوى.

وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بأن تطوير وإدارة المباني الملحقة باستراحة ديليسبس سيتم بالشكل الذي يليق بالقيمة التاريخية للمكان بمعرفة شركة مكسيم" إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق، وبالتنسيق مع وزارة الآثار، لتكون الاستراحة ملحقا بالمتحف العالمي للقناة ومزارًا سياحيًا يتيح للزائرين فرصة الإقامة بعد تجهيز ملحاقتها كفندق عالمي.

وقع العقد كلا من المهندس محمد عبد العظيم مدير إدارة الاشغال بالهيئة، والدكتور محمد كرار رئيس مجلس إدارة شركة "مكسيم".

جدير بالإشارة، أن "استراحة ديليسبس" مبنى أثري يعود تاريخه إلى تاريخ حفر قناة السويس ذاتها، أسسه الدبلوماسي الفرنسي فرديناند ديليسبس ليكون مقرًا لإقامته خلال تنفيذ مشروع حفر قناة السويس، وعلى مدار السنوات المتتالية تم إضافة عدد من المباني الملحقة بمحيط الاستراحة، ويجرى حاليا العمل على ترميم وتطوير المبنى الأثري والحفاظ على مقتنياته وإعداده ليكون ملحقا بالمتحف العالمي لقناة السويس.


وتسعي هيئة قناة السويس لتطوير منشاتها التاريخية واهمها المبنى الإداري للشركة العالمية لقناة السويس بمحافظة الاسماعيلية والذي من المقرر افتتاحه في بداية عام ٢٠٢١، كمتحف عالمي، يضم مقتنيات تارخيية لمراحل هامة في مسار الهيئة منذ إنشاءها حتى الآن.

وبحسب تصريحات الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يتضمن المتحف أيضا جدارية تذكارية تحكي تاريخ قناة السويس، ويشغل مساحة عشرة آلاف متر مسطح تشمل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح. 

كما بدأ العمل بترميم الأعمال الخشبية بالكشف عن اللون الأصلي للاخشاب ودهانات الحوائط الذي انشئ بها المبنى وإعادتها لأصلها وإزالة قواطع الأخشاب المستحدثة.

وقال المهندس ياسر محسوب، مدير فرع سيناء  بشركة  المقاولون العرب، ان المشروع عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخى لقناة السويس عام 1869 وتأهليه ليكون متحفا عالميا يحكي تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة، كما يشمل المشروع أيضا إدارج استراحة فرديناند ديلسبيس داخل المتحف كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس.

وأضاف محسوب ان المتحف يشغل مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمثل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما يشمل المشروع شبكة انفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف.

وأشار إلى أن العمل بدأ بترميم الاعمال الخشبية بالكشف عن اللون الأصلى الاخشاب ودهانات الحوائط الذى أنشئ بها المبنى واعادتها لأصلها وإزالة قواطيع الاخشاب المستحدثة.

جدير بالذكر ان المبنى يضم 99 قاعة و114 بابا و175 نافذة و303 أعمدة خشبية، بقيمة مبدئية للمشروع 200 مليون جنيه.


اقرا ايضا: 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نقل تمثال ديليسبس متحف قناة السويس العالمي.. صور

الفريق أسامة ربيع والمهندس سيد فاروق يتفقدان أعمال الترميم بالمتحف العالمي لقناة السويس

في الذكرى 151 لافتتاحها.. محطات بارزة في حلم حفر قناة السويس

شيده الفرنسيون بقرار من ديليسبس.. قصة تحويل أول مبنى لقناة السويس إلى متحف عالمي

تميمة حظ ورمز للرخاء.. قصة جعران يزين مبني القبة بهيئة قناة السويس

رئيس الهيئة الاقتصادية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة بقطاع القناة وسيناء

ترشيحاتنا

شاهد.. زوج يصالح زوجته بلافته رومانسية.. والحي يزيلها

مفاجأة القمة.. أحمد موسى: كاسونجو كان يلعب لصالح الأهلي

الزمالك يستدعي أسامة فيصل وحسام أشرف من منتخب الشباب .. اعرف السبب

واقعة الكلب.. أول تعليق برلماني علي تجاوز جماهير الأهلي بعد كأس إفريقيا

سيد علي: شيكابالا يتخطى محمد صلاح بمراحل في الموهبة.. فيديو

التف حول عنقه.. ثعبان يعتصر جسد رجل حتى الموت .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة تشير إلى الإصابة بـ قرحة المعدة .. تعرف عليها

16 تصريحا ناريا في مؤتمر رئيس المسابقات باتحاد الكرة .. صور

للحماية من كورونا .. الأقنعة القماشية تقلل الإصابة بالفيروس بـ نسبة 70%