بسبب كورونا.. كنائس شبرا تعلق الخدمات والتجمعات من أول ديسمبر

أعلنت كنائس شبرا الجنوبية برئاسة الأنبا مكاري الأسقف العام المشرف على قطاع كنائس شبرا الجنوبية، 3 قرارات جديدة بخصوص الخدمة الخاصة بالتربية الكنسية اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.





وذكر بيان صادر عن كنائس شبرا الجنوبية، أنه بعدما أعلنت الدولة المصرية رسميًا يوم الأحد ٢٢ نوفمبر الجارى دخول مصر الموجة الثانية لجائحة كورونا وحرصًا من الكنيسة على صحة وحياة أبنائنا وبناتنا من انتشار العدوى؛ وجدنا لزامًا علينا من قِبَل مسؤوليتنا الرعوية وحكمة ترتيب الأولويات، حيث تقرر أولا تعليق خدمات التربية الكنسية بكل فعالياتها.





كما تقرر تعليق كل الاجتماعات العامة والنوعية والفئوية، إلى جانب تعليق كافة التجمعات والأنشطة الكنسية، بخلاف الخدمات الطقسية.





وأشار البيان إلى أنه سيبدأ سريان هذا التعليق من صباح الثلاثاء أول ديسمبر المقبل ويستمر حتى نهاية يناير المقبل، وعلى أن يُعاد التقييم لاحقًا حسب ما يستجد من تطور الجائحة تباعًا.





وأوصى البيان بتنفيذ هذا القرار بطاعة وخضوع، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح، كما يُكلَّف الأب الكاهن المسؤول عن اللجنتين العلمية والتنفيذية القس بافلي موريس مع العضو الإداري بكل كنيسةبمتابعة تنفيذ هذا القرار والالتزام به ورفع تقرير إلى الأب الأسقف العام.





واختتم البيان قائلا نصلي أن يُبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين على الدوام، وأن يحفظ مصر وشعبها والعالم أجمع من كل سوء.





كان الأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية، أعلن في وقت سابق تعليق خدمة التربية الكنسية خلال شهري ديسمبر ويناير بعد أن تم الإعلان رسميًا بالدخول في الموجة الثانية من وباء كورونا.





وذكر بيان صادر اليوم عن قطاع كنائس شبرا الشمالية أنه تأثرا بهذه الموجة الثانية من فيروس كورونا والذى ظهر من خلال ازدياد الإصابات ما بين خدام وخادمات التربية الكنسية علاوة على الكثير من أفراد الشعب، فقد تقرر تعليق خدمة التربية الكنسية خلال شهري ديسمبر ويناير مع المتابعة للأمر بحسب ما يستجد من تطور في مؤشرات ازدياد الإصابات أو نقصها.



