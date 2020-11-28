حالتها الصحية جيدة.. مصدر أمني ينفي نقل السجينة آية كمال الدين للمستشفى

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بشأن الادعاء بنقل النزيلة / آية كمال الدين حسين – إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة بسبب ظروف إحتجاز غير آدمية.





مؤكدًا أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا حيث أن المذكورة نزيلة بأحد عنابر سجن القناطر نساء رفقة أخريات متهمات على ذمة قضايا إرهابية، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية، ولم يسبق إيداعها بالمستشفى أو دخولها العناية المركزة.





كما أشار المصدر إلى أن النزيلة المذكورة لها تاريخ مرضى قبل إيداعها بالسجن حيث إنها تعانى من حساسية بالصدر وتتم متابعة حالتها بصفة دورية وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لها.



