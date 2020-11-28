ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حالتها الصحية جيدة.. مصدر أمني ينفي نقل السجينة آية كمال الدين للمستشفى

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:23 م
سجن القناطر
سجن القناطر
Advertisements
مصطفى الرماح
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بشأن الادعاء بنقل النزيلة / آية كمال الدين حسين – إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة بسبب ظروف إحتجاز غير آدمية.

مؤكدًا أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا حيث أن المذكورة نزيلة بأحد عنابر سجن القناطر نساء رفقة أخريات متهمات على ذمة قضايا إرهابية، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية، ولم يسبق إيداعها بالمستشفى أو دخولها العناية المركزة.

كما أشار المصدر إلى أن النزيلة المذكورة لها تاريخ مرضى قبل إيداعها بالسجن حيث إنها تعانى من حساسية بالصدر وتتم متابعة حالتها بصفة دورية وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لها.

وأكد المصدر أن نشر تلك الأخبار يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام فى محاولة لتخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة الإرهابية.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

توتر العلاقة بين صلاح وكلوب.. الفرعون يغادر الملعب غاضبا ويرفض مصافحة الألماني.. فيديو

نمبر وان الحقيقي.. قصة كفاح طفل الليمون الأشهر على فيسبوك| فيديو

الزمالك يستدعي أسامة فيصل وحسام أشرف من منتخب الشباب .. اعرف السبب

حكم شراء شقة عن طريق البنك .. المفتي يحسم الجدل

شاهد.. زوج يصالح زوجته بلافته رومانسية.. والحي يزيلها

الصين تستعد لإعلان مفاجأتها الكبرى في منتصف 2021| فما هي؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة : نوع من المكسرات يساعد في نسف الدهون

نمبر وان الحقيقي.. قصة كفاح طفل الليمون الأشهر على فيسبوك| فيديو

بالسعر والمواصفات 3 سيارات تعشقها النساء.. صور