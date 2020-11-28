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خالد الحسيني: العاصمة الإدارية باكورة المدن الذكية في مصر.. فيديو

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:46 م
خالد الحسيني
خالد الحسيني
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إبراهيم القادري
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الادارية الجديدة، إن المرحلة الأولى من العاصمة الادارية الجديدة مساحتها 40 ألف فدان، وتحتوي على العديد من المشاريع المختلفة، ابرزها الحي الحكومي والبرلمان المصري ومجلس الشيوخ والمدينة الرياضية والمدينة الثقافية وعدد من الأحياء السكنية .

وأضاف المتحدث باسم العاصمة الادارية الجديدة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم على قناة اكسترا نيوز، أن العاصمة الإدارية الجديدة جاذبة لجميع المشروعات والأنشطة وتجاوزنا العمل في الحي الحكومي بنسبة 90% وهذا تمهيدا لانتقال الوزارات الى العاصمة الإدارية، وسننتهي من هذه الأعمال مع نهاية هذا العام، وسنكون انتهينا من جميع الأعمال بناء على المخططات الزمنية التي تم وضعها .

وأوضح الحسيني، أنه في منتصف 2021 سيكون الحي الحكومي شامل البرلمان جاهزا وهذا بناء على قرار الدولة ومجلس الشيوخ تجاوز فيه التنفيذ بنسبة 30% وسننتهي منه بنهاية العام ذاته.

وأشار المتحدث باسم العاصمة الادارية الجديدة، إلى أن فلسفة إنشاء العاصمة الجديدة، تتمحور حول المواطن المصري، لافتًا إلي أن العاصمة الادارية باكورة المدن الذكية في مصر، وقد تم تخطيطها لتكون مجتمعا للمال والأعمال، ورغم ذلك تتعرض للشائعات من اعداء مصر.

وأكمل خالد الحسينى، أن العمل مستمر على قدم وساق لاستقبال الوزارات رسميا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أهم مشروع بالنسبة لهم هو "الحى الحكومى"، ووصلت نسبة التنفيذ فيه إلى أكثر من 90 %، والمتبقى سيكون جاهزا نهاية هذا العام، وسيكون حى جامع وحديثا لموظفى الدولة والوزارات.

ونوه المتحدث باسم العاصمة الادارية الجديدة، إلى انه فى يوم 1 يناير، سنكون جاهزين للتسليم الحي الحكومي، ولكن قرار الانتقال قي منتصف العام المقبل، ففى يوليو 2021، سيتم الانتقال بشكل مباشر، ووزارة التخطيط تنسق معنا فى هذا الأمر، وعدد الموظفين سيتجاوز الـ 50 ألف موظف، والانتقال سيكون على أكثر من مرحلة".

وأشار إلى أن أى مواطن يحتاج خدمات حكومة، لا يحتاج أن يأتى إلى مقر العاصمة الإدارية الجديدة، فأماكن الخدمات ستكون فى مقراتها الحالية، حتى يتم عمل دولاب رقمى للخدمات من خلال الهاتف.
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