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أخبار العالم

كورونا في البحرين.. 130 إصابة جديدة بدون وفيات خلال 24 ساعة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:27 م
إصابات كورونا -
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
كشفت وزارة الصحة البحرينية، عن ان الفحوصات التي بلغ عددها 8121، اليوم السبت، أظهرت تسجيل 130 حالة قائمة جديدة منها 53 حالة لعمالة وافدة، و 64 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 13 حالة قادمة من الخارج. 

كما أشارت الصحة البحرينية في تقرير لها اليوم إلى أنه تم تسجيل تعافي 132 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية دون رصد اي وفيات خلال الساعات الماضية .

وأوضحت الوزارة في تقريرها ان ‏عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 14 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 23 حالة، في حين أن 1505 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 1519 حالة قائمة.

وكانت  منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت،  أعلنت عن تسجيل 747,082 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى منذ بداية تفشي الفيروس في الصين في ديسمبر الماضي.

وقالت الصحة العالمية إن أغلب الإصابات التي تم تسجيلها خلال يوم أمس كانت في أمريكا الجنوبية بأكثر من 405 آلاف إصابة، وأوروبا بأكثر من 236 ألف إصابة، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة حول العالم بلغ حتى الآن 61,2 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 1.4 مليون حالة وفاة.

وكانت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ماريانجيلا سيماو، أعلنت في وقت سابق من اليوم، المنظمة تحتاج للاطلاع على البيانات السريرية ومعلومات أخرى حول لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتقييم فاعليته.

وكانت روسيا قد أعلنت أن فاعلية لقاح "سبوتنيك V" الذي قام بتطويره مركز غاماليا للأبحاث، بلغت نسبة أكثر من 90% أثناء التجارب.

من جهتها، أشارت مديرة دائرة التلقيح في المنظمة، كيت أوبراين، في معرض حديثها عن لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، إلى أن منظمة الصحة تحتاج لتقييم اللقاحات المحتملة المضادة لفيروس كورونا والرد المناعي الذي تثيره، بناء على "أكثر من مجرد بيان صحفي".

وأضافت أنه من السابق لأوانه الخروج بالاستنتاجات بناء على البيانات الموجودة حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت "أسترازينيكا" أنها ستجري تجارب إضافية للقاحها بعد أن أظهرت نسبة فاعلية منخفضة.

وقال رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل دميترييف وفق البيان "بفضل تعاوننا مع هيتيرو، سيكون بإمكاننا زيادة القدرة على الإنتاج بشكل كبير وتقديم حل فعال لمواطني الهند في هذه المرحلة الصعبة من الوباء"، بحسب فرانس برس.

وأشار الصندوق السيادي إلى أنه تلقي "طلبات" تزيد على 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك في" من "أكثر من 50 دولة".

وأكدت روسيا، الثلاثاء الماضي، أن لقاحها الذي طوره مركز "غاماليا" للأبحاث في موسكو، فعال بنسبة 95 في المئة، وهي نسبة مماثلة لفعالية اللقاحين اللذين يطورهما تحالف فايزر/بيونتيك وشركة موديرنا الأميركية.
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