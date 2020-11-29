يحتوي العدس على مجموعة واسعة من المركبات النباتية المفيدة التي تسمى المواد الكيميائية النباتية ، وكثير منها يقي من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2، ويمتاز العدس بأنه مصدر لفيتامينات ب والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك، كما أنه مصدر كبير للبروتين والألياف النباتية.





يؤكد أخصائيو التغذية العلاجية أن العدس ملك الموائد أثناء فصل الشتاء، ومن أهم أطباقه "شوربة العدس"، التى تحتوى على جميع العناصر الغذائية المهمة.

طريقة عمل شوربة العدس المصرية طريقة عمل شوربة العدس بأنواع مختلفة. مقادير شوربة العدس: مرقة عدس كرفس جزر كرات بطاطس طماطم كمون ثوم فلفل حار بصل بصل اخضر حبهان ورق لورا عيش محمص سمنة كريمة ملح فلفل أسود طريقة عمل شوربة العدس * يوضع ثوم صحيح وطماطم مقطعة في مرقة في حلة بها ماء على النار * يضاف الكرفس والكرات والحبهان وورق اللورا والبصل المقطع والبطاطس مقطعة والجزر مقطع وكمون * يترك الخليط ليغلي قليلا على النار ثم يضاف العدس ويترك لينضج على نار هادئة * بعد أن ينضج تماما يفرم الخليط ليصبح شوربة ثم تضاف الكريمة ويقلب جيدا * توضع سمنة مع ثوم مفروم في طاسة على النار ويقلب حتى يحمر ثم يضاف إليه العيش المقطع ويقلب قليلا وتقدم مع العيش المحمص



طريقة عمل شوربة العدس الأصفر



* فى الكبة اخلطى الزنجبيل مع الثوم والبصل ثم يرفع ويشوح فى الزيت * افرمى الطماطم و الفلفل الحار مع معجون الطماطم ويضاف الى الحلة * أضيفى العدس والكمون والملح والفلفل والمرقة و تقلب جيدا * اتركي الخليط حتى ينضج العدس تماما و تقدم بالهنا

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل شوربة العدس الأصفر.



مقادير شوربة عدس بالطماطم عدس اصفر زيت ذرة زنجبيل طازج ثوم صلصة طماطم كمون مرقة فلفل حار طماطم بصل ملح فلفل

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر



* فى الكبة اخلطى الزنجبيل مع الثوم والبصل ثم يرفع ويشوح فى الزيت * افرمى الطماطم و الفلفل الحار مع معجون الطماطم ويضاف الى الحلة * أضيفى العدس والكمون والملح والفلفل والمرقة و تقلب جيدا * اتركي الخليط حتى ينضج العدس تماما و تقدم بالهنا





طريقة عمل شوربة عدس بالسلق.. مقادير شوربة عدس بالسلق عدس أصفر بطاطس جزر طماطم سمنه بصل ثوم سلق شبت ملح فلفل أسود كزبرة خضراء

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم..

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل شوربة العدس بالخضار.



مقادير شوربة العدس بالخضار



كوب عدس أصفر بصلة مفرومة جزرة مفرومة نصف كوب أعواد كرفس مفروم نصف كوب بسلة نصف كوب ذرة حلوة ١ بطاطس مكعبات ملعقة كبيرة زعتر طازج مفروم ملعقة صغيرة ثوم مفروم لتر مرقة ماء ساخن ملعقة صغيرة ثوم باودر ملعقة صغيرة بصل باودر رشة جوزة الطيب ٢ ورقة لورا ملح وفلفل أسود زبدة

فوائد شوربة العدس...

