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رياضة

مصطفى شوبير: لا ألتفت للنقد.. وإكرامي أول من هنأني بالتتويج الأفريقي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، أن شريف إكرامي أول من هنأه بعد التتويج بدوري الأبطال. 

وقال مصطفى خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "شريف إكرامي أول من هنأني بعد الفوز بدوري الأبطال، استحقينا الفوز ونجحنا في تحقيق ذلك".

وأردف: "فايلر مدرب كبير واستطاع تحقيق نتائج مميزة مع الأهلي، وموسيماني أيضًا مدرب كبير، لكنه مدرسة مختلفة تماما عن فايلر، والجميع يرى ذلك".

وأتم: "لا ألتفت للنقد بسبب ثقة الإدارة في إمكاناتي، وسعيد بهذه الثقة، ولم يحادثني أحد للرحيل معارا، هذه أنباء سوشيال ميديا".

وتوج الأهلي باللقب التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه علي الزمالك 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن قيمة الجوائز التي سيحصل عليها الأهلي والزمالك بعد تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف .

وتبلغ قيمة جوائز الأهلي بطل دوري ابطال إفريقيا لهذا العام حصوله على 2.5 مليون دولار ، بينما يحصل الزمالك وصيف البطولة على 1.250 مليون وربع دولار .

وسلم اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي كأس الأميرة السمراء إلى زملائه في الفريق بعدما لحق الأهلي بقافلة المتأهلين إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 

واستطاع موسيماني تحقيق اللقب الثاني له من الأميرة السمراء في مسيرته ، ويعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عقدة نادي الزمالك حيث توج من قبل باللقب الأول على حساب النادي الأبيض مع نادي صن دوانز.

وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.


وظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.


واصطحب الحارس محمد الشناوي، زميله في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.
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