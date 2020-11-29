اقضي على اللغد.. أفضل علاج للترهل حول الفكين والذقن والرقبة

مع تقدمك في العمر، ينتج جسمك كمية أقل من الكولاجين والإيلاستين، مما يتسبب في شيخوخة الوجه وترهله، ولتجنب ذلك تأكد من شرب كمية كافية من الماء، واستخدام الحماية من أشعة الشمس ، وعدم التدخين ، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول نظام غذائي صحي.





يمكن لهذه التغييرات في نمط الحياة أن تقطع شوطًا طويلًا نحو الحفاظ على بشرتك صحية ومرنة. بالإضافة إلى هذه العوامل التي تحت سيطرتك ، يمكنك أيضًا طلب المساعدة من طبيبك لشد وتخفيف أسفل الوجه والرقبة.. فيما يلي أفضل ثلاثة خيارات علاجية للدكتور ريتشارد لي للترهل حول خط الفك والذقن والرقبة.

الحشوات الجلدية

يمكن حقن الفيلر في أو حول الذقن والفك لخلق خط فك أكثر سلاسة، عند إجراء هذه الحقن بدقة شديدة، يمكنها مزج جلد الفك مع الأنسجة المحيطة لإضافة طبقة داعمة وتقليل ترهل الفك.. علاج حشو الجلد قصير ولا يتطلب سوى القليل من التوقف ؛ ومع ذلك ، فإن النتائج مؤقتة وهناك حاجة إلى علاج منتظم للحفاظ على النتائج.

علاجات التقشير

ستعمل علاجات تقشير الجلد مثل الليزر والتقشير الكيميائي على تحسين سطح بشرتك ويمكن أن تقضي على التجاعيد، وتعمل علاجات التقشير على بدء إنتاج الكولاجين ، مما يساعد على تضييق الجلد حول الفم والفك والذقن والرقبة.

جراحة تجديد شباب الوجه

إذا كنت تعاني من ترهلات حول الفك والذقن والرقبة، فإن الجراحة هي واحدة من أفضل العلاجات وأكثرها استدامة.. يزيل الإجراء الجراحي الجلد الزائد والأنسجة التي تساهم في الترهل، ويشد الأنسجة والجلد المتبقي ، مما يتركك مع الفك والذقن والرقبة أكثر شبابًا.





يعتمد خيار العلاج المناسب لك على تفضيلاتك. يمكن أن تؤدي علاجات التقشير مثل الليزر والتقشير الكيميائي إلى تحسين ملمس بشرتك بشكل كبير ، ويمكن أن تؤدي العلاجات القابلة للحقن إلى نتائج مؤقتة رائعة. يمكن أن تؤدي الخيارات الجراحية ، مثل شد الوجه ، إلى نتائج ممتازة وطويلة الأمد عندما يقوم بها جراح تجميل ماهر ومعتمد .





حدد موعدًا لاستشارة شد الوجه

الدكتور ريتشارد لي هو جراح تجميل للوجه ذو خبرة ساعد العديد من الرجال والنساء في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من خلال جراحة شد الوجه وغيرها من حلول العلاج غير الجراحية. إذا كنت منزعجًا من علامات الشيخوخة على الوجه ، مثل ترهل الجلد أو التجاعيد أو طيات الوجه.

مصدر المعلومات موقع WebMD.

من جانبه قال الدكتور حنا ميخائيل إستشاري الأمراض الباطنية لـ صدى البلد أن اللغد يعني ترهل في عضلات الرقبة والوجه، وفي بعض الأحيان زيادة الدهون في تلك المنطقة، وتسمى علميًا الذقن المزدوجة، وأكثر الأسباب المسببة للغد هى البدانة والتى تعد من أكثر العوامل خطورة على الجسم وتصيبه بالكثير من الأمراض منها أمراض القلب والسكر وغيرها، كذلك التقدم فى العمر حيث يحدث ترهلات وقصور فى المرونة مما يؤدى إلى ظهور اللغد فى منطقة الذقن والرقبة، العوامل الوراثية أيضا تلعب دورا فى ظهور اللغد .

طرق العلاج :

وأضاف استشارى الأمراض الباطنية أن علاج مثل هذه الحالات يتم عن طريق تتبع بعض الخطوات .

أهمها شد عضلات الوجه والرقبة، وأفضل ما يأتي بالنتيجة المرجوة هو مضغ اللبان .

- تعريض زبدة الكاكاو لشعلة نار، حتى تصبح سائلة ثم تدهن بها اللغد.

- الإكثار من تناول جميع منتجات الألبان، والبقوليات ، والتفاح ، والفول السوداني ، بشكل يومي جميعها أو بعضها .

- شرب الشاي الأخضر .

- تجنب القهوة بجميع مشتقاتها .

- تقليل كمية الدهون وممارسة الرياضة وكذلك اتباع بعض التمارين اليومية لمدة ربع ساعة لشد منطقة الذقن .

وبالنسبة للنساء تفيد عملية التقشير بشكل كبير فى تحسين مظهر منطقة اللغد وذلك حيث تعمل على شد الجلد فى تلك المنطقة ويتم التخلص من خلايا الجلد الميتة واستبدالها بخلايا جديدة مشدودة تتميز بالحيوية .

وتعتبر " الجراحات التجميلية " أشهر الطرق لتجميل منطقة الذقن والتخلص من اللغد والتى لا تستغرق وقتا طويلا حيث تحتاج فقط إلى عدة أيام ووضع شريط على الذقن لعدة أيام، كذلك حديثا فقد ظهرت حقن جديدة يمكنها علاج تضخم اللغد بشكل جيد .