علي جمعة: هذه السور في القرآن تجلب البركة في المنزل.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه كي تحل البركة، علينا بقراءة الفاتحة وآية الكرسي وسورة يس والإخلاص والمعوذتين، ونكررها كثيرا.





وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه كي تزيد البركة علينا أيضا علينا بالإكثار من الاستغفار والذكر، فإذا فعلنا ذلك تغيرت حياتنا إلى ما هو أفضل.





وأشار إلى أنه على الإنسان أن يعمل ويسعى لجلب الرزق، وعليه أن يكون دائما في السعي، فيقول الله تعالى في كتابه العزيز "وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ".





وذكر أن الحمد حالة من التعلق القلبي والشكر لرب العالمين، فهناك إنسان لا يريد إطلاقا أن يذكر اسم الله أمامه ، فهذا حظه الشقاء لنفسه ولمن حوله.





أسباب ذهاب البركة