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رياضة

ممثل كيما أسوان يرفض بند الفصل في تعديلات لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة.. صور

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:15 ص
ممثل كيما أسوان
ممثل كيما أسوان
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يسري غازي
رفض المهندس عصام خضر ممثل نادي كيما أسوان فى فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة، البند الخاص بفصل عضو الجمعية العمومية من قبل اتحاد الكرة.

وقال عصام خضر فى تصريحات خاصة لصدى البلد: إننا نرفض أن تتضمن تعديلات لائحة النظام الأساسى بندا يمنح الجبلاية أحقية فصل أى عضو بالجمعية العمومية دون الرجوع إليها.

وتجرى اليوم الأحد اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني مراسم الجمعية العمومية غير العادية فى فندق الماسة بمدينة نصر من أجل مناقشة البنود المقرر تعديلها فى لائحة النظام الأساسي.

ويشترط لاكتمال النصاب القانوني فى اليوم الأول لفعاليات الجمعية العمومية غير العادية أن يتواجد النصف + ١ وحضور ٤٨ ممثلا للأندية فى الجمعية العمومية.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن الاعتراضات التى أبداها مسئولو الأندية من ممثلى الجمعية العمومية الغير عادية جاءت على النحو التالي:

1- الاعتراض على البند رقم 11 و17 و18 من بنود اللائحة.

2-الاعتراض على التصنيف الجديد للأندية بدءا من الموسم القادم حيث ترغب الجبلاية فى زيادة عدد ممثلى الجمعية العمومية من 96 إلى 104 بحيث يتم إختيار 18 ناديا من الدورى الممتاز و36 من القسم الثاني و36 من القسم الثالث و5 من الدرجة الرابع و3 من دورى الكرة النسائية و3 من دورى الشاطئية و3 من دورى الصالات.

3- الاعتراض على منح مجلس الإدارة فصل وإيقاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية
لفت إلى أنه من المقرر قيام أعضاء الجمعية العممومية خلال الاجتماع المزمع انعقاده بعد قليل رفض البنود سالفة الذكر إلى جانب طرح العديد من المقترحات تمهيدا لمناقشتها فى الجمعية العمومية الطارئة اليوم الأحد وغدا الاثنين.

وينشر "صدى البلد" أبرز 7 بنود من لائحة النظام الأساسي التى أرسلها الفيفا إلى خماسية الجبلاية:

١- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.

٢- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.

٣- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.

٤- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.

٥- بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها في اللائحة والتي لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها.

٦- إلغاء مجالس إدارة المناطق، والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذى لكل منطقة.

٧ - منع العنصرية في الملاعب وتفعيل العلاقات الدولية بين الاتحادات.
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