أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم الأحد 29-11-2020

مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الأحد الموافق 29-11-2020.

وبلغ متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 18.56 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع.

وسجل أدنى سعر لليورو مقابل الجنيه في بنوك "الإسكندرية، التجاري الدولي، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، مصر إيران للتنمية" نحو 18.53 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في بنوك "الأهلي الكويتي، الأهلي اليوناني، عودة" نحو 18.6جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنوك " كريدي أجريكول، سايب" إلى نحو 18. 6 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع.

وسجّل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 18.36جنيه للشراء و18.57 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في الجهاز المصرفي العامل في السوق المصرية في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 29-11-2020؛ لليوم الرابع على التوالي.





وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.





وسجل أدنى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك بلوم مصر و العربي الافريقي الدولي والعقاري المصري العربي نحو 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع.





بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك المؤسسة المصرفية ABC، نحو 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.





وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي المصري، مصر، القاهرة، سايب، الأهلي اليوناني، التجاري وفا، العربي" نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.





بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " التجاري الدولي CIB، HSBC، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطني، التعمير والاسصكان، الاستثمار العربي، قطر الوطني الأهلي QNB، عودة، مصر إيران للتنمية، الإمارات دبي الوطني، المشرق، الأهلي المتحدة، الإسكندرية، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، المصري الخليجي، قناة السويس، التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي الكويتي،البركة" نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.





وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.



