ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

طوارئ لبنان تحذر من مجزرة صحية.. لهذا السبب

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:43 ص
طوارىء لبنان تحذر
طوارىء لبنان تحذر من مجرزة صحية
Advertisements
مع وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" إلى أكثر من 125 ألفا، حذرت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان"، في بيان، مما وصفته بمجرزة صحية، في رفض لقرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بفتح المدارس يوم غد الاثنين والعودة إلى التعليم المدمج.


 واعتبرت هيئة الطوارئ أن "هذا القرار سيؤدي إلى مجزرة صحية بحق أضعف الأشخاص مناعة، وهم الأطفال والتلامذة القاصرون، خاصة مع عدم تراجع أعداد الإصابات منذ ما قبل الإغلاق، ومع الزيادة الملحوظة في عدد الوفيات اليومي.


وأوضحت الهيئة أن "التعليم عبر تقنية عبر الإنترنت Online لم يكن جديا ولا حتى منطقيا في ظل نوعية الإنترنت المتردية أولا وعدم قدرة أكثر من 30% من التلاميذ على أن يكون لديهم التجهيزات المطلوبة للتعلم عبر هذه التقنية، وبالتالي فإن العام الدراسي 2020 - 22021 لم يكن جديا ولا يمكن حتى الاعتداد به واعتباره كأنه لم يكن وإعادته أمر واجب".


وطالبت بـ "إرجاء فتح المدارس إلى فبراير المقبل باعتباره موعد وصول اللقاحات إلى لبنان من جهة، على ما أعلن وزير الصحة، ولأننا نكون قد تجاوزنا موسم الإنفلونزا من جهة أخرى"، داعية إلى "الكف عن ترداد نكتة خسارة التلاميذ لعام من حياتهم، وكأننا نعيش في بلد تتدفق فيه الوظائف على حملة الشهادات من كل حدب وصوب".


وناشدت الهيئة المعنيين "وضع خطة لفتح القطاعات: التجارية والخدماتية والسياحية لأنها مصدر رزق الناس وتحرك العجلة الاقتصادية، بدلا من التلهي في فتح المدارس في خطوة غير مدروسة لا تلبي إلا مخططات المدارس الخاصة التي تضغط في هذا الاتجاه في محاولة لفرض دفع الاقساط كاملة على الأهالي".


وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19) في لبنان إلى 125637 إصابة بعد تسجيل 1696 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 991.


وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا" أمس السبت، أنه تم تسجيل 1696 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 1690 من بين المقيمين و6 من بين الوافدين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 125637 منذ 21 فبراير الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأعلى منذ بداية الجائحة.. لبنان يعلن تسجيل 1006 إصابات جديدة بــ كورونا

لبنان يعلن تسجيل 940 إصابة جديدة بـ كورونا

كورونا يضرب مصرف لبنان ويصيب 20 من العاملين

عداد كورونا.. لبنان تسجل 1280 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

للحد من تفشي كورونا.. لبنان يفرض إغلاقا على 100 منطقة

1321 إصابة جديدة.. لبنان يسجل أعلى حصية إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

اليوم.. طرح أراضي الإسكان الاجتماعي في 11 مدينة جديدة.. الأماكن والمواعيد

الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لـ 22 مواطنا بالتجنس بجنسية أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

لاعب الأهلي يعلن خبر خطوبته على الهواء.. فيديو

الحكومة تقترض 50 مليار جنيه في أسبوع.. لهذه الأسباب

تجديد حبس شبكة تروج لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

أسعار الدولار في البنوك اليوم 29-11-2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الرسمية لأسعار السيارة دي اس DS لشهر نوفمبر في مصر

بالأسعار والمواصفات .. أشهر 3 سيارات SUV صينية موديلات 2021 فى مصر..صور

احذر.. علامات خطيرة على الجلد تشير للإصابة بـ فيروس كورونا