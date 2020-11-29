طوارئ لبنان تحذر من مجزرة صحية.. لهذا السبب

مع وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" إلى أكثر من 125 ألفا، حذرت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان"، في بيان، مما وصفته بمجرزة صحية، في رفض لقرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بفتح المدارس يوم غد الاثنين والعودة إلى التعليم المدمج.











واعتبرت هيئة الطوارئ أن "هذا القرار سيؤدي إلى مجزرة صحية بحق أضعف الأشخاص مناعة، وهم الأطفال والتلامذة القاصرون، خاصة مع عدم تراجع أعداد الإصابات منذ ما قبل الإغلاق، ومع الزيادة الملحوظة في عدد الوفيات اليومي.









وأوضحت الهيئة أن "التعليم عبر تقنية عبر الإنترنت Online لم يكن جديا ولا حتى منطقيا في ظل نوعية الإنترنت المتردية أولا وعدم قدرة أكثر من 30% من التلاميذ على أن يكون لديهم التجهيزات المطلوبة للتعلم عبر هذه التقنية، وبالتالي فإن العام الدراسي 2020 - 22021 لم يكن جديا ولا يمكن حتى الاعتداد به واعتباره كأنه لم يكن وإعادته أمر واجب".









وطالبت بـ "إرجاء فتح المدارس إلى فبراير المقبل باعتباره موعد وصول اللقاحات إلى لبنان من جهة، على ما أعلن وزير الصحة، ولأننا نكون قد تجاوزنا موسم الإنفلونزا من جهة أخرى"، داعية إلى "الكف عن ترداد نكتة خسارة التلاميذ لعام من حياتهم، وكأننا نعيش في بلد تتدفق فيه الوظائف على حملة الشهادات من كل حدب وصوب".









وناشدت الهيئة المعنيين "وضع خطة لفتح القطاعات: التجارية والخدماتية والسياحية لأنها مصدر رزق الناس وتحرك العجلة الاقتصادية، بدلا من التلهي في فتح المدارس في خطوة غير مدروسة لا تلبي إلا مخططات المدارس الخاصة التي تضغط في هذا الاتجاه في محاولة لفرض دفع الاقساط كاملة على الأهالي".









وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19) في لبنان إلى 125637 إصابة بعد تسجيل 1696 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 991.







