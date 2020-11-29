الكواليس.. والدة الطفل يوسف تكشف السر وراء زيارة تامر حسني لهم

قالت سارة صدقي، والدة الطفل الذي فاجأه تامر حسني في منزله، إنها فوجئت بزيارة تامر حسني لهم في المنزل، وان الموقف حدث بشكل غير متوقع، وان الزيارة تمت من خلال إحدى صديقاتها المشتركات بينها وبين تامر حسني، وعندما علمت ان الطفل يوسف "ابن صديقتها" يتمنى ان يراه قامت بترتيب هذه الزيارة.





وتابعت سارة صدقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن يوسف يتمنى ان يحضر حفلاته ولكن صغر سنه لم يسمح له بحضور الحفلات، وصديقتها قامت باقتراح ان يسجل يوسف فيديو يعبر فيه عن حبه لـ الفنان تامر حسني، وبعد ان عرف تامر مدى حب الطفل له وانه يريد رؤيته، قرر ان تكون زيارته هي مفاجأة الاحتفال بعيد ميلاده.





واضافت ان الزيارة كانت 11 مساء، واراد تامر ان لا يعرف احد اطلاقا، وسردت الموقف: "صاحبتي كلمتني انا جايلك دلوقتي، ودخلت عادي وشوية والجرس رن فاتحنا الباب لقينا تامر في وشنا"، مشيرة الي ان المفاجأة كانت رائعة لكل الاسرة وليس للطفل فقط.





واوضحت ان الزيارة لم تكن عابرة بل ظل تامر مايقرب من ساعة وتناول الحديث مع يوسف وقام بالتصوير معه في كل مكان "للذكرى"، وكان اليوم ملئ بالبهجة والغناء، منوهة ان كلام يوسف من اثر المفاجأة كان "انا حاسس ان هنام واصحى اقولك انا حلمت بأن تامر كان عندنا في البيت"، لافتة الي ان الفنان تامر حسني انسان متواضع "كل الناس بتحبه" وانه قريب من كل الاعمار السنية، وانها تفاجئت برد فعل الفيديو على السوشيال ميديا بعد نشره.





فاجأ الفنان تامر حسني الطفل يوسف، أحد المعجبين، والذي كان يتمنى دائما مقابلته، عبر مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وأظهر الفيديو تامر حسني وهو يداعب بعفوية شديدة وحب واضحين الطفل، الذي لم يصدق عينيه أنه يرى نجمه المفضل أمام عينيه وفى منزله، ويُعرف عن نجم الجيل تامر حسنى أنه يسعى دائما لتحقيق أمنيات عشاقه ومحبيه وهو ما يجعله دائما قريبا لقلوبهم.



