بزوع تاريخ لأمريكا جديد .. النخبة الملونة

قام جو بايدن ، الرئيس الأمريكي المنتخب ، بابتعاد حاد آخر عن دونالد ترامب يوم الثلاثاء من خلال تسمية أحد كبار موظفي البيت الأبيض "يشبه أمريكا" ، بما في ذلك العديد من النساء والأشخاص الملونين. وتعرض ترامب لانتقادات بسبب إدارته لأكبر عدد من البيض والذكور منذ رونالد ريغان. يوجد حاليا أربع نساء و 19 رجلا في مناصب وزارية أو وزارية. كما يهيمن الرجال البيض على اختيارات القضاء الفدرالي. لكن بايدن وكمالا هاريس ، التي ستكون أول امرأة وأول نائبة سوداء للرئيس ، وعدتا ببناء فريق يعكس التركيبة السكانية المتغيرة. ضمت الموجة الأولى من التعيينات خمس نساء وأربعة أشخاص ملونين. جين أومالي ديلون ستكون نائبة رئيس موظفي البيت الأبيض. ستعمل السيدة البالغة من العمر 44 عامًا ، والتي كانت أول امرأة تقود مرشحًا ديمقراطيًا رئاسيًا فائزًا كمديرة لحملة ، تحت قيادة رون كلاين ، رئيس المعين. سيدريك ريتشموند ، الرئيس المشارك الوطني لحملة بايدن والرئيس السابق لتجمع السود في الكونجرس ، سوف يستقيل من مجلس النواب للانضمام كمستشار أول ومدير مكتب البيت الأبيض للمشاركة العامة. وستكون دانا ريموس ، كبيرة محامي الحملة ، كبيرة مستشاري الرئيس. سيكون المستشاران القدامى مايك دونيلون وستيف ريتشيتي مستشارًا رئيسيًا ومستشارًا للرئيس على التوالي. جولي شافيز رودريغيز ، إحدى نواب مدير حملة بايدن وحفيدة زعيم نقابة عمال المزارع سيزار شافيز ، ستكون مديرة مكتب البيت الأبيض للشؤون الحكومية الدولية. آني توماسيني ، رئيسة موظفي بايدن الحالية ، ستكون مديرة عمليات المكتب البيضاوي.









في بيان ، قال فريق بايدن الانتقالي: "هؤلاء الأفراد المتنوعون وذوي الخبرة والموهوبون يظهرون التزام الرئيس المنتخب بايدن ببناء إدارة تشبه أمريكا". كما نقلت عن بايدن قوله: "أمريكا تواجه تحديات كبيرة ، وهي تحمل وجهات نظر متنوعة والتزامًا مشتركًا لمواجهة هذه التحديات وظهور دولة أقوى وأكثر اتحادًا على الجانب الآخر". تكافئ التعيينات العديد من المستشارين الذين ساعدوا بايدن على الفوز على ترامب في انتخابات 3 نوفمبر. فاز بايدن في التصويت الشعبي الوطني بما لا يقل عن 5.6 مليون صوت ، أو 3.6 نقطة ، وفي الكلية الانتخابية لكل ولاية على حدة حصل على 306 أصوات مقابل 232. عكس الإعلان أيضًا تصميم بايدن على المضي قدمًا في الانتقال على الرغم من جهود ترامب الضعيفة بشكل متزايد لعكس مسار الانتخابات. كان من المقرر أن يناقش نائب الرئيس السابق تهديدات الأمن القومي يوم الثلاثاء مع مستشاريه ، بدلًا من المسؤولين الحكوميين ، حيث منعته إدارة ترامب من تلقي الإحاطات السرية التي تُمنح عادةً لرئيس منتخب.









اعترفت إميلي مورفي ، مديرة الخدمات العامة ، اخيرا بايدن على أنه "الفائز الواضح" ، وهو أمر ضروري للإفراج عن التمويل والمساحات المكتبية ولكن هى رفضت فى ارسال ضخاب بهذا المعنى. وفي سعيه لإظهار الهدوء ، حتى هذا التاريخ قال بايدين : "أجد هذا الأمر محرجًا للبلاد أكثر من إضعاف قدرتي على البدء". لكنه أعرب عن إحباطه من التأثير على محاولته لمكافحة جائحة الفيروس التاجي: "قد يموت المزيد من الناس إذا لم ننسق ... إذا كان علينا الانتظار حتى 20 يناير لبدء هذا التخطيط ، فإنه يضعنا في الخلف لأكثر من شهر نصف. لذلك من المهم أن يتم ذلك ، وأن يكون هناك تنسيق الآن أو بأسرع ما يمكننا إنجازه ".









عين الرئيس المنتخب جو بايدن المخضرم في السياسة الخارجية أنطوني بلينكين ليكون اختياره لوزيرة الخارجية يوم الاثنين ، وكلف مساعدًا موثوقًا به بالوفاء بتعهده في حملته الانتخابية بإعادة تأكيد مكانة أمريكا على المسرح العالمي. عمل بلينكين ، 58 عامًا ، جنبًا إلى جنب مع الرئيس القادم لما يقرب من عقدين ، ويعود تاريخه إلى رئاسة بايدن للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. عمل بلينكين أيضًا كمدير أول في مجلس الأمن القومي وكاتب خطابات السياسة الخارجية في البيت الأبيض في كلينتون ، وترقى لاحقًا في مراتب إدارة أوباما ليشغل منصب نائب وزير الخارجية من 2015-2017. كان بلينكين كبير مستشاري السياسة الخارجية لبايدن خلال الحملة الرئاسية لعام 2020. إذا تم تأكيد ذلك من قبل مجلس الشيوخ كما هو متوقع ، سيتولى بلينكين رئاسة وزارة الخارجية في وقت تشتعل فيه الحروب الأهلية المميتة في ليبيا واليمن وسوريا ، وتشكل الدولة الإسلامية تهديدًا محتدمًا ، ولا يزال الخلاف بين دول الخليج دون حل. سيشرف بلينكين على سياسة خارجية مختلفة اختلافًا جذريًا عن سياسة وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو ، الذي تعهد فريق بايدن بتبنيه لسياسة ترامب الخارجية " أمريكا أولًا ". "كنا في الواقع نظهر مرة أخرى ، يومًا بعد يوم. ولكن لإشراك العالم ، ليس كما كان في عام 2009 أو حتى في عام 2017 عندما غادرنا العالم ، ولكن كما هو وكما نتوقع أن يصبح كذلك ، "قال بلينكين لبودكاست CBS's Intelligence Matters في سبتمبر.









ستكون إحدى الأولويات المبكرة للسياسة الخارجية لإدارة بايدن هي إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني التاريخي ، الذي انسحب منه ترامب من جانب واحد في 2018. ودعا بايدن إلى الانضمام إلى الاتفاق إذا استأنفت إيران الامتثال. قال بلينكين إن القيام بذلك من شأنه أن يضع الولايات المتحدة "في وضع يسمح لها باستخدام التزامنا المتجدد بالدبلوماسية ... ولكن أيضًا سنكون في وضع أفضل بكثير للرد بشكل فعال ضد أنشطة إيران الأخرى المزعزعة للاستقرار." ستواجه الإدارة القادمة قائمة طويلة من التحديات في سوريا ، حيث تسببت الحرب الأهلية الوحشية في مقتل مئات الآلاف وتسببت في أزمة لاجئين ضخمة.









وانتقد بلينكين ، الذي لعب دورًا رئيسيًا في صياغة قرار الرئيس باراك أوباما بسحب القوات في العراق ، تحرك ترامب العام الماضي لسحب القوات من شمال شرق سوريا ووصفه بأنه "أضر بالمصداقية الأمريكية". خلال مقابلة مع شبكة سي بي إس في أيار (مايو) ، دعا بلينكين إلى إبقاء الجنود الأمريكيين على الأرض في سوريا وأعرب عن أسفه إزاء تصرفات إدارة أوباما - أو عدم وجودها - في الصراع المستمر منذ ما يقرب من عقد من الزمن والذي شهد رسم الرئيس السابق "خطًا أحمر" بشأن الأسلحة الكيماوية التي لم يطبقها مطلقًا. “لقد فشلنا في منع الخسائر الفادحة في الأرواح. قال: "لقد فشلنا في منع النزوح الجماعي ... شيء سآخذه معي لبقية أيامي". في اليمن الذي مزقته الحرب ، وهو بلد آخر يتحمل فيه المدنيون وطأة حرب أهلية طويلة الأمد ، تعهد الرئيس المنتخب بإنهاء الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية.









في عام 2018 ، وقع بلينكين والعديد من المسؤولين السابقين في إدارة أوباما رسالة مفتوحة تدعو إدارة دونالد ترامب إلى سحب دعمها لحملة الرياض العسكرية ، التي اتهمتها جماعات حقوقية بارتكاب جرائم حرب. قال كبير مستشاريه للسياسة الخارجية في يوليو إن علاقة الولايات المتحدة مع القادة السعوديين وغيرهم من الحكام المستبدين في الشرق الأوسط " ستبدو مختلفة للغاية " في عهد بايدن. "سنراجع علاقة الولايات المتحدة بحكومة المملكة العربية السعودية ، والتي منحها الرئيس ترامب أساسًا شيكًا على بياض لمتابعة مجموعة كارثية من السياسات ، بما في ذلك الحرب في اليمن ، وكذلك قتل جمال خاشقجي [و] حملة القمع على المعارضة في الداخل "، قال بلينكين. كما أشار بلينكين إلى سياسة أمريكية أكثر صرامة تجاه مصر. واتهم ترامب بتقويض "مكانتنا الأخلاقية عالميًا وقدرتنا على القيادة" من خلال علاقته بالرئيس عبد الفتاح السيسي ، الرجل العسكري القوي الذي وصفه ترامب بأنه "الديكتاتور المفضل لديه". أشاد بلينكين ، وهو ربيب أحد الناجين من المحرقة ، بـ " التزام بايدن الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل وتساءل مؤخرًا عما إذا كانت خطة إدارة ترامب لبيع مقاتلات الشبح F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة ستقوض التفوق العسكري النوعي لإسرائيل . قال بلينكن لتايمز أوف إسرائيل: "يؤمن [بايدن] بقوة أن وطنًا آمنًا لليهود في إسرائيل هو أفضل ضمان وحيد لضمان عدم تهديد الشعب اليهودي بالدمار مرة أخرى". وقال بلينكين أيضًا إن رئيسه سيضمن إبقاء الخلافات مع إسرائيل سرية.









قال بلينكين لمجموعة ديمقراطية مؤيدة لإسرائيل في مايو: "يؤمن جو بايدن بشدة بإبقاء خلافاتك بعيدة قدر الإمكان بين الأصدقاء خلف الأبواب ، والحفاظ على أقل مسافة ممكنة في الأماكن العامة".