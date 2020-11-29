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فن

زوجة عمرو دياب ترفض الصلح مع دينا الشربيني.. تفاصيل

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:13 م
عمرو دياب - دينا
عمرو دياب - دينا الشربيني - زينة عاشور
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سعيد فراج
كشف الحساب الرسمي للفنانة دينا الشربيني، على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، أنها قامت بعمل متابعة لـ زينة عاشور -زوجة عمرو دياب- وابناؤها الثلاثة (جانا وكنزي وعبدالله). 

وبتتبع الحسابات السابق ذكرها، تبين أن كلًا من «جانا وكنزي» أعادا متابعة دينا الشربيني، في ظل رفض الأم (زينة عاشور) وابنها «عبدالله»، ما يشير إلى أن «الشربيني» حاولت التصالح مع زوجة عمرو دياب، لكن الأخيرة رفضت هذا التصالح. 

ويرجح تصرف كلًا من دينا الشربيني، وزينة عاشور، الى الأخبار التي انتشرت حول أن الأخيرة تقف عائقًا أمام زواج عمرو دياب من أخرى بسبب الحقوق التي يكفلها لها القانون الإنجليزي كزوجة، باعتبار أنها حاملة لهذه الجنسية هي والهضبة. 

وتصدر الفنان عمرو دياب، وزوجته الفنانة دينا الشربيني لائحة الاكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعد نشوب خلاف كبير بينهما على مدار الايام الماضية. 

وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابه بموقع انستجرام، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وأخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم انستجرام وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي". 

وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي التي انتهت فعالياته الشهر الماضي. 

من ناحية اخرى طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل" وذلك عبر تطبيق أنغامي وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب، قد طرح منذ فترة أغنيته الجديدة “أهي أهي”، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو ،و من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".
زوجة عمرو دياب زوجة عمرو دياب
زوجة عمرو دياب ترفض الصلح مع دينا الشربيني.. تفاصيل
زوجة عمرو دياب ترفض الصلح مع دينا الشربيني.. تفاصيل
زوجة عمرو دياب ترفض الصلح مع دينا الشربيني.. تفاصيل
زوجة عمرو دياب ترفض الصلح مع دينا الشربيني.. تفاصيل
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