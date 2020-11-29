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أحمد موسي: الخطيب تحمل الإساءة لأنه رجل دولة .. فيديو

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:36 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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حمزة شعيب
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن جهد كبير لضرب الجبهة الداخلية وتفتيت الشعب المصري تقوم بها أجهزة استخبارات وميليشيات.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «ندين أي حالة تنمر ضد أي لاعب أو مواطن»، مردفا «عندنا قضاء ومحدش هيتساب».

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الروح الرياضية أهم من البطولات ونرفض الإساءة لأي مواطن، مؤكدا: «مصر أولا ونرفض التعصب».

ووجه الإعلامي أحمد موسى التحية لمحمود الخطيب على بيانه الذي أصدره اليوم ورفض فيه التنمر من أي لاعب، مؤكدا «الخطيب تحمل الإساءة لأنه رجل دولة».
وجه محمود الخطيب رئيس الأهلي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة التي تحملت مسئولياتها كالعادة، بل وفوق طاقتها؛ من أجل إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في مصر، وأن تخرج هذه المباراة بالشكل الذي يعكس الصورة الحضارية للبلاد، بالرغم من الضغوط التي أحاطت بها لفترة ليست بقصيرة.

ووجه رئيس الأهلي التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين يتحملون العبء الأكبر في كل المناسبات؛ من أجل أمن وأمان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي أقيمت على الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية كما خص بالتحية فريقي الأهلي والزمالك اللذين بذلا جهدًا كبيرًا منذ انطلاق المسابقة حتى وصلا للمباراة النهائية؛ لتضمن مصر كأس البطولة أيًا كان الفريق الفائز، وهو شيء يحسب بالإيجاب للناديين الكبيرين.

وشدد محمود الخطيب اعلى ضرورة الدعم المستمر لكل أواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الرياضية، معلنًا رفضه القاطع للإساءة لأي من هذه العناصر؛ سواء كان لاعبًا أو مدربًا، أو مسئولًا، أيًا كان موقعه؛ خاصًة أن الرياضة وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد؛ لأن الفوز ببطولة أو خسارة أخرى لا تعني نهاية العالم، ولابد أن تكون الروح الرياضية هي اللغة السائدة بين الجميع.

 وطالب رئيس الأهلي كل الجماهير بانتماءاتها المختلفة طي صفحة أي إساءات سابقة صدرت من البعض، ويجب أن نسمو فوقها، وبلادنا تحتاج إلى التكاتف والوقوف خلف قياداتها؛ للنهوض بها وتحقيق كل الطموحات، بل ولا بد أن نحرص على أن تبقى العلاقة بين الكيانات الرياضية ثابتة وراسخة؛ لأنها أكبر من نتيجة مباراة أو الفوز بأي بطولة. وختامًا جدد محمود الخطيب تهنئته لأعضاء وجماهير الأهلي، مؤكدًا على تقديره الخالص لدعمهم ومساندتهم للنادي طوال الفترات الماضية.

يذكر أن محمود عبد الرازق شيكابالا، تعرض للتنمر من قبل قلة من المشجعين، خلال الساعات الماضية.
 
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