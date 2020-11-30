أكثر من طريقة للتخلص من دهون البطن العنيدة خلال وقت قصير

اذا بدأتم تشعرون باليأس بعد تجربة الكثير من الرجيمات للتخلص من الوزن الزائد دون جدوى بسبب دهون البطن العنيدة إليكم 3 رجيمات مجربة ل حرق الدهون وإنقاص الوزن يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
رجيم الاسبوع الاول
الإفطار 6 صباحا
قطعة جبن قريش +1 توست سن
أو
3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سنأو
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
كوب قهوة بدون سكر أو نسكافيه
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
قطعة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعة
كوب زبادى
رجيم الاسبوع الثانى
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..
كوب شاى بلبن خالى الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
اختار من الآتى .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشويأو 2 شريحة لحم مشوى أو دفيليه مشوى+ 3 ملاعق أرز + سلطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سن
أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة
رجيم الاسبوع الثالث
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..
كوب شاى بحليب خالى الدسم +بيضة مسلوقة + توست سن
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي
أو 2 شريحة لحم مشوي
أو فيليه مشوي
+ 3 ملاعق أرز
أو 3 ملاعق مكرونة
+ سلطة
بعد الغذاء ساعتين
كوب من بذور الكتان
العشاء .. قبل النوم بساعتين
ثمرة فاكهة