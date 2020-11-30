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مرأة

أكثر من طريقة للتخلص من دهون البطن العنيدة خلال وقت قصير

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
اذا بدأتم تشعرون باليأس بعد تجربة الكثير من الرجيمات للتخلص من الوزن الزائد دون جدوى بسبب دهون البطن العنيدة إليكم 3 رجيمات مجربة ل حرق الدهون وإنقاص الوزن  يقدمها موقع بولد سكاى الهندى


رجيم الاسبوع الاول

الإفطار 6 صباحا

قطعة جبن قريش +1 توست سن
أو

3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن
أو
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

كوب قهوة بدون سكر أو نسكافيه

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

قطعة فاكهة

العشاء .. قبل النوم بساعة 

كوب زبادى
رجيم الاسبوع الثانى


الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

كوب شاى بلبن خالى الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

اختار من الآتى .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشويأو 2 شريحة لحم مشوى أو دفيليه مشوى+ 3 ملاعق أرز + سلطة

سناك بعد الغذاء  ساعتين

ثمرة فاكهة


العشاء .. قبل النوم بساعتين

2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سن

أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة

رجيم الاسبوع الثالث


الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..

كوب شاى بحليب خالى الدسم +بيضة مسلوقة + توست سن

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي
أو 2 شريحة لحم مشوي
أو فيليه مشوي
+ 3 ملاعق أرز
أو 3 ملاعق مكرونة
+ سلطة

 بعد الغذاء  ساعتين

كوب من بذور الكتان


العشاء .. قبل النوم بساعتين

 ثمرة فاكهة




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