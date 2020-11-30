طارق شوقي: لن نوقف العملية التعليمية تحت أي ظرف من الظروف

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عدم استكمال العام المدرسي سيؤثر على مستوى الطلاب والمواد التعليمية، منها الرياضة واللغة الأجنبية، وستحدث مشكلة كبيرة في الأجيال على مدار السنوات القادمة.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أتمنى أن لا تتحدث الصحف عن الخذف أو الإغلاق، معقبا "السنة المدرسية ستستكمل تعليميا سواء في المدارس أو في المنزل"، مشيرًا إلى أن الأبحاث تم استخدامها بشكل سيئ، ولهذا لن يتم التقييم على أساسها.





وتابع وزير التعليم، كثرة العناوين الخاصة بالحذف أو الإغلاق أمر غير مطلوب بالمرة، ونحن لن نوقف العملية التعليمة تحت أي ظرف من الظروف، مطالبا "من لا يريد التعلم بأن يختار طريقة ولكن من دون أن يضر الآخرين".





وفيما يخص وجود حالات إصابة غير معلنة، أوضح أن أي ولي أمر لديه ما يثبت وجود حالات إصابة يتوجه إلينا على الفور، وسيتم البحث فيها على الفور.

كشف طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحانات المرحلة الثانوية 2020/2021.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ملامح امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون كالتالي :

- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون بنظام الكتاب المفتوح او الـ اوبن بوك

- من يريد ان يلجآ لدخول امتحانات الثانوية العامة 2021 بنسخة مطبوعة من الكتب المدرسية سواء نسخة قيمة او نسخة مطبوعة من على موقع الوزارة فلا مانع من ذلك

- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستقيس اسئلتها فهم مخرجات التعلم

- ستكون امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونية لكل الطلاب بما فيهم طلاب الخدمات والمنازل تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص

- سيتاح للطالب في الثانوية العامة أكثر من فرصة للامتحان (شبه نظام السات) ، بحيث يمتحن الطالب امتحان في يونيو ولو الدرجة اقل من توقعاته ، سيكون هناك فرصة ثانية وفرصة ثالثة للتحسين بحيث تحسب له في النهاية الدرجة الاعلى

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الحالي هو أول عام دراسي لا تطبع فيه وزارة التربية والتعليم كتب ورقية لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي.

وقال وزير التربية والتعليم إنه تم رفع الكتب في شكل كتب تفاعلية، إضافة إلى إتاحة منصة إدارة التعلم الموجودة منذ سنتين والتي تمت إضافة النواقص لها "الفلسفة، وعلم النفس، واللغات".

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لأول مرة ستتم إتاحة مكتبة الدروس الإلكترونية، وهي مكتبة فيها أفلام في كل المواد المقررة على طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية، لافتًا إلى أنها ستقدم أفلاما مكثفة يقدمها أفضل الأساتذة، وفيها تدريب على الأسئلة الجديدة الخاصة بالثانوية العامة.

وأكد أنه سيشارك في تنفيذ هذه الأفلام أفضل المعلمين، إضافةً إلى خبراء المركز القومي للامتحانات الذين سيساعدون الطلاب على المذاكرة بطريقة تختلف عن طريقة "زمان" ، مشيرًا إلى أن هذه المكتبة ستكون مفيدة جدا لمصر.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى وجود مكتبة أخرى للكتب التفاعلية "الموازية"، قائلًا نحن نحاول أن نبني كتبا تفاعلية من أول رياض الأطفال حتى الثانوية العامة بالصوت والصورة والمواد التفاعلية، مؤكدا أن البداية ستكون بالسنوات الأعلى في المرحلة الثانوية أولا.

وردا على تأثير فيروس كورونا على العام الدراسي الحالي ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التعليم تلتزم بالتنسيق التام مع وزارة الصحة و مع مستشار الرئيس ولجنة ادارة الازمات برئاسة رئيس الوزراء بشأن حماية الطلاب والمعلمين والاداريين من مستجدات فيروس كورونا .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له : الوضع الحالي لا يقودنا لاتخاذ قرار بـ إغلاق المدارس، وسنكتفي بالضوابط التي وضعناها وأعلناها في اول العام الدراسي الحالي ، للتعامل مع الفصول التي تظهر فيها حالات كورونا

وأضاف وزير التربية والتعليم، "الأمور إلى حد كبير مستقرة، وأعداد الإصابات قليلة مقارنة بإجمالي أعداد الطلاب والمعلمين والإداريين في مدارس جمهورية مصر العربية، ولكن المشكلة أن بعض أولياء الأمور لا يبلغوا عن مرض أبنائهم ويرسلوهم للمدارس، كما أن بعض المدارس لا تعلن عن الحالات الموجودة لديها لكن الوزارة ترصد كل ذلك بمتابعة لحظية".



