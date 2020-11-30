أهمية تلميع السيارة وكيفية تشميعها ؟

- يجب غسيل السيارة بالكامل بالمياه ، والتحقق من تنظيفها وإزالة أي أوساخ عالقة بها .





-يجب أنتقاء وسادة التلميع ، التي قد يرفق معها عجلة تلميع خاصة ، وأنواع مواد التلميع المناسبة للون طلاء السيارة .





- يفضل دائما استخدام وسادة التلميع وهي جافة حيث يتم ترطيبها بالماء ، وذلك لضمان عدم تلف الطلاء ، وخدشة بسببها .





يعد تلميع وتشميع السيارة من أبرز العوامل التي تبرز جمال، وأناقة السيارة، وذلك من خلال إضافة اللمعان والبريق لطلائها ويعمل التشميع بحماية السيارة من الخدشو ، والصدا الذي يصيبها في الشتاء بسبب وجود الامطار وتراكم الاتربة، وذلك يفضل تلميع وتشميع السيارة للحفاظ على طلائها خاصة مع بداية فصل الشتاء ، ولكن هناك طريقيتن لتلميع السيارة:- التلميع اليدوي ، وهي تتم عن طريق استخدام اليد ، وعلى الرغم من احتياج هذه العلمية إلى وقت اطول ، إلا أنها تتميز بدقتها وإمكانية الوصول إلى الخدوش الموجودة في الاماكن الصغيرة .-التلميع باستخدام الآلة ، وتتميز هذه الطريقة بالسرعة في إجراء عملية التلميع ، وتحتوي هذه الآلة على وسادة رغوة ، متصلة بها.وتتم خطوات التلميع كما يلي:-يتم إيقاف السيارة على أرضية صلبة بعيدة عن التراب ، والشوائب ، في مكان مظلل بعيد عن أشعة الشمس- حاول رش مادة التلميع وافركها بواسطة عجلة التلميع الخاصة على سطح السيارة ، كما يمكن رشه على السيارة مباشرة ،وفركه بالوسادة.-يجب تكرار تحريك عجلة التلميع التي تدور تلقائيا ذهابا ،وإيابا على سطح السيارة ، وذلك مع مراعاة الضغط بشدة مع إتلاف طلاء السيارة