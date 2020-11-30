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سيارات

أهمية تلميع السيارة وكيفية تشميعها ؟

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يعد تلميع وتشميع السيارة من أبرز العوامل التي تبرز جمال، وأناقة السيارة، وذلك من خلال إضافة اللمعان والبريق لطلائها  ويعمل التشميع بحماية السيارة من الخدشو ، والصدا الذي يصيبها في الشتاء بسبب وجود الامطار وتراكم الاتربة، وذلك يفضل تلميع وتشميع السيارة للحفاظ على طلائها خاصة مع بداية فصل الشتاء ،  ولكن هناك طريقيتن لتلميع السيارة:

-  التلميع اليدوي ، وهي تتم عن طريق استخدام اليد ، وعلى الرغم من احتياج هذه العلمية إلى وقت اطول ، إلا أنها تتميز بدقتها وإمكانية الوصول إلى الخدوش الموجودة في الاماكن الصغيرة .

-التلميع باستخدام الآلة ، وتتميز هذه الطريقة بالسرعة في إجراء عملية التلميع ، وتحتوي هذه الآلة على وسادة رغوة ، متصلة بها.

وتتم خطوات التلميع كما يلي:
-يتم إيقاف السيارة على أرضية صلبة بعيدة عن التراب ، والشوائب ، في مكان مظلل بعيد عن أشعة الشمس

-  يجب غسيل السيارة بالكامل بالمياه ، والتحقق من تنظيفها وإزالة أي أوساخ عالقة بها .

-يجب أنتقاء  وسادة التلميع ، التي قد يرفق معها عجلة تلميع خاصة ، وأنواع مواد التلميع المناسبة للون طلاء السيارة .

- يفضل دائما استخدام وسادة التلميع وهي جافة حيث يتم ترطيبها بالماء ، وذلك لضمان عدم تلف الطلاء ، وخدشة بسببها .

- حاول رش مادة التلميع وافركها بواسطة عجلة التلميع الخاصة على سطح السيارة ، كما يمكن رشه على السيارة مباشرة ،وفركه بالوسادة.

-يجب تكرار تحريك عجلة التلميع التي تدور تلقائيا ذهابا ،وإيابا على سطح السيارة ، وذلك مع مراعاة الضغط بشدة مع إتلاف طلاء السيارة

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