عقب إصابته في الكاحل.. ترامب يتمنى الشفاء العاجل لبايدن

تمنى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الشفاء العاجل للرئيس المنتخب جو بايدن، عقب إصابته بالتواء في الكاحل أثناء اللعب مع الكلب.





وكتب ترامب في تغريدة على فيديو خروج بايدن من عيادة طبيبه: "اتمنى الشفاء العاجل لك".





وكشف كيفن أوكونكور، طبيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، عن نتيجة الأشعة التي أجريت على قدم بايدن، عقب تعرضه لالتواء أثناء اللعب مع كلبه.





وقال طبيب بايدن: "أظهرت الأشعة كسور صغيرة للغاية في حجم شعر القدم في عظام قدم بايدن الجانبية والوسطة الموجودة في منتصف القدم".





وأضاف: "من المتوقع أن يحتاج الرئيس المنتخب على الأرجح حذاء طويل للمشي لعدة أسابيع".





وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، شريط فيديو لحظة خروج الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من المستشفى، عقب تعرضه لإلتواء في القدم، أثناء اللعب مع كلبه.





ووقال طبيب بايدن في بيان له وفق ما نقلته فضائية "اي بي سي نيوز" الأمريكية: "تظهر الأشعة السينية الأولية أنه لا يوجد كسر واضح وسيحصل على صورة مقطعية إضافية لمزيد من التوضيح".



