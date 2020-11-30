ماذا قال شيكابالا لـ أمير مرتضي منصور بعد رحيله عن الزمالك.. فيديو

وجه محمود عبدالرازق "شيكابالا" نجم وقائد نادي الزمالك، رسالة إلى أمير مرتضي منصور بعد رحيله عن صفوف القلعة البيضاء وتقديمه استقالته من منصبة كمشرف على الكرة.





وقال وقال شيكابالا في رسالة لأمير مرتضى منصور أمام اللاعبين: "نشكرك على الفترة التي قضتها معنا فبعيدا عن الفريق، كان أي فرد مننا يحتاج إلى شىء تقوم بتنفيذه له على الفور".





وتابع: "أي نجاح حدث مع هذا الفريق يحسب لك، فأنت من تعاقدت مع كل هؤلاء اللاعبين، وأعدت البعض الآخر ومنهم أنا شخصيا، ولولاك لم أكن لأقف هذه الوقفة اليوم، وكل هؤلاء اللاعبين يشكروك على ذلك".

وأضاف: "أنت معنا حتى رغم رحيلك فأنت صديق وأخ لنا، وأقول لك أن هذه الفرقة ستوفى بوعدها معك وسنحصد بطولة كأس مصر ونحتفل به جميعا".

وأعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن رحيله من منصبه كمشرفا علي فريق الكرة بالنادي.





وكتب أمير عبر حسابه: ‏ اليوم صباحا تم توجيه الشكر لي على المرحلة السابقة، بالتالي اليوم أرحل عن نادي الزمالك بعد ٢٨ شهرًا وأعود لمكاني مشجعًا للنادي يومًا ما كان أقصى أحلامي منذ الطفولة هو ارتداء قميص نادي الزمالك والتشرف بتمثيله والفوز معه ببطولات كلاعب ولم تكتب لي".





وتابع:" ‏ لكني تشرفت شرف اكبر بالإشراف على فريق الزمالك والنجاح في تحقيق ٥ بطولات تسعد جماهيره على مدار عامين ولكن كمسئول، لم يكتب لي الاستمرار ولم اتمكن من استكمال ما بدأته وما تمنيته من تطوير لكن وجودي على رأس منظومة الكرة شرف لا يوازيه شئ"









وأضاف:" ‏ شكرًا لمجلس الادارة وشكرًا مرتضى منصور على ثقتك فيا وعلى ما قدمته للزمالك لولاك لما نولت هذا الشرف ، اتمنى اكون رفعت رأسك كأحد العاملين في النادي وكأبن قبل أي شئ".





واختتم أمير حديثه قائلا:" ‏ شكرًا لكل اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والادارية والعمال ، تشرفت بالعمل معكم أتمنى التوفيق لكم جميعا وفعلًا اتشرفت بكل لاعب في الجيل ده كنت رجالة استحقيته ما وصلته من بطولات و حب واحترام من جماهيركم".





وأضاف :"جماهير نادي الزمالك بدأت علاقتنا في مساحة من الشك في قدرتي على النجاح ونجحنا كفريق كرة القدم في اسعادكم في اوقات كثيرة بدعمكم وثقافتكم وحبكم للكيان مكسبي الكبير هو ثقتكم فيا واحترامكم ليا كل كلمات الشكر لا تكفي وأرجو تقبلوا اعتذاري عن أي تقصير واتمنى اني كنت عند حسن الظن"













وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:





أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر :

• إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.