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يسبب نقص التركيز والانتباه..القومي للبحوث يحذر من أضرار التليفزيون على الأطفال أقل من 3 سنوات.. فيديو

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:12 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة جينا البطريق، استشارى الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالمركز القومى للبحوث، إن أول 3 سنوات فى عمر الطفل هي الأساس فى تنشئته، لافتة إلى أنه يجب الاهتمام بحواس الطفل فى تلك الفترة وأن يسمع الطفل ويتواصل كثيرًا.

وأضافت جينا البطريق، خلال حديثها  ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه يجب الاهتمام فى تركيز الطفل ونظراته وادراكه منذ الصغر، لأن التدخل المبكر مهم جدًا.

وتابعت أن نمو عقل الطفل يبدأ وهو فى رحم والدته ويجب الاهتمام به وزيادة قدراته منذ الولادة، ويجب على كل أم التفاعل مع ابنها منذ الولادة بخلاف الاهتمام بالطعام والشراب فقط، منوهة بأنه يجب على الطبيب توجيه الأم بالحركات الاداركية للطفل فى فترة الستة أشهر وفترة الثمانية أشهر وفترة اتمامه عمر السنة.

وحذرت من الشاشات والتيلفزيون والأى باد لأى طفل أقل من 3 سنوات، مؤكدة أنه يحظر على أى طفل أقل من 3 سنوات مشاهدة التيلفزيون أو التفاعل مع أى تليفون أو أى باد، وبعد اتمامه الثلاث سنوات يسمح له بنصف ساعة فقط من مشاهدة التيلفزيون لأنه الأمر يؤدي لنقص التركيز والانتباه يجعل الطفل مشتت.

وأشارت إلى أن تأثير الشاشات على خلايا المخ بدون هدف أو مبرر تؤثر على عقلية الطفل، موضحة أنه يجب تسلية وقت الطفل من خلال اللعب بالمكعبات وادارك والتفاعل مع الأشياء الملموسة والصور.

وأضافت أنه يجب أن قضاء وقت الفراغ مع الطفل بشكل كبير للاهتمام بتوعيته وادراكه، وتقوية اهتماماته الاجتماعية وردود افعاله واحاسيسه، موضحة انه يتم تشخيص الطفل من اليوم الاول للولادة وتعليم الام كيفية التعامل مع ابنها.

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