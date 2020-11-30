جامعة سوهاج تعلن نشر 38 بحثًا عن علاج كورونا

قال الدكتور أسامة رشاد، المستشار الطبي لمحافظة سوهاج ، وعميد كلية الطب بالجامعة ورئيس مؤتمر جامعة سوهاج، إن الإدارة الواعية كرست جهدها في كشف تداعيات فيروس كورونا المُستجد، مشيرًا إلى أنهم أنجزوا ٣٨ بحثًا منشورًا عن الفيروس وكيفية العلاج، ٩ أبحاث منشورة في مجلات قومية متخصصة، و٥ في مجلات دولية، ١٤ بحثًا في مجلة سوهاج الطبية، و١٠ أبحاث في الصحف العالمية.





وأشار إلى أن الأبحاث تناولت كيفية علاج فيروس كورونا المستجد، وكيفية فعالية وأمان نقل الدم أثناء حمل عدوى الفيروس، وكيفية الوقاية من الإصابة بالفيروس، وأسباب انتشار الفيروس.





واستهل كلمته بشكر الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، على دعمه الكامل، ورحب بالحضور جميعًا.





وكانت قد أنطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر جامعة سوهاج، اليوم الإثنين؛ لمُناقشة مُستجدات فيروس كورونا المُستجد، تحت شعار "الجديد في كورونا.. خبرة جامعة سوهاج"، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد بمدينة الكوامل.





جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، ويترأس المؤتمر الدكتور أسامة محمد رشاد.





وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، وتلاوة بعض الأيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ





ومن المُقرر أن يتم مُناقشة أخر مستجدات فيروس كورونا المُستجد في الإقليم، وكيفية استعداد الجامعة لمواجهة الموجة الثانية من تفشي الفيروس، وكيفية التصدي له ومنع انتشاره بين صفوف الطلاب والأساتذة والعاملين بجامعة سوهاج.









وكان الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، قد شهد فعاليات احتفال كلية الطب البشري بتجديد حصولها على الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بحضور الدكتور صفا محمود السيد، والدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نواب رئيس الجامعة، والدكتور حسان نعماني، القائم بعمل عميد كلية الطب، والفنان خالد الصاوي، ضيف الجامعة، والدكتورة سوسن عبدالحميد مرسي، رئيس جامعة ميريت، والدكتور محمود فهمي، نقيب الأطباء، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئه التدريس بالجامعة، ونخبه من القيادات التنفيذية والسياسة والمجتمعية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالحرم الجامعي القديم.





وأعرب الدكتور أحمد عزيز عن سعادته وفخره بكلية الطب البشري التي تضم نخبه من أعضاء هيئة تدريس على أعلى مستوى وطلاب متميزين على كافة المستويات، موجها التهنئة لاعادة اعتماد الكلية الذى تحقق نتيجة مجهود كتيبة عمل متكاملة استطاعت تحقيق وتطبيق معايير الجودة علي ارض الواقع.





ووجه شكره وتقديره لكل من ساهم في هذا الإنجاز لتصبح كلية الطب كلية معتمدة تحصل على الاعتماد للمرة الثانية، مما يُساهم في تخريج طالب مؤهل علميًا يواكب التطور العلمى علي المستوي الدولي ويساهم فى تطوير وتحسين القطاع الطبى.





كما وجه الدكتور حسان النعماني التهنئة لجميع منسوبي الكلية، وأعرب عن سعادته لتجديد اعتماد الكلية التي حصلت علي الاعتماد لاول مره في عام ٢٠١٤م ونجحت في تجديده في شهر اكتوبر الماضي، هذا الاعتماد الذي يضع الكلية في مصاف الكليات المعترف بها علي مستوي العالم.





كما توجه بالشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر للكلية وتوفير كافه الاحتياجات والمتطلبات التي ساعدت الكلية علي اعادة تجديد الاعتماد، وايضًا لكل من ساهم في حصول الكلية علي الاعتماد، ووحدة الجودة والعاملين بالكلية، وكليات الجامعة، مشيدًا بتكاتف وتعاون جميع قيادات الجامعة ومنسوبي الكلية وإصرارهم وعزيمتهم للحصول علي تجديد الاعتماد.





تتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلى عن تاريخ الكلية وأقسامها ورحلة العمل للوصول إلى تجديد الاعتماد، كما تم تكريم كل من ساهم في هذا النجاح من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والجهاز الإداري.