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الأرصاد تحذر من أمطار على بعض المناطق في نهاية اليوم.. فيديو

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:11 م
الدكتورة إيمان شاكر،
الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالأرصا
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من التحسن في الأحوال الجوية بدأت منذ يوم السبت الماضي، وانعدمت فرص سقوط الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية.

وأضافت إيمان شاكر، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة عادت لمعدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام وان هناك سطوعا تاما لاشعة الشمس اثناء ساعات النهار، وان الرياح معتدلة على معظم محافظات الجمهورية، منوهة بأنه مع نهاية اليوم ستكون هناك فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق وهي السلوم ومطروح على وجه التحديد، وستصل تلك الامطار الي الوجه البحري، وان القاهرة تشهد حالة من الاستقرار التام.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع عودة سقوط الأمطار غدا على السواحل الشمالية وستكون أمطار متوسطة الشدة، وأعقبت ، الطقس يصاحبه شبورة مائية خلال الساعات الأولى من النهار ولكن غير مؤثرة على حركة السفر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الاثنين، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.

ونصحت بمتابعة النشرات الجوية في تلك الفترة لان تشهد هذه الفترة تقلبات جوية مستمرة، ناصحة الابتعاد عن اي مصادر طاقة كهرباء في حال سقوط امطار، والالتزام بارتداء الملابس الثقيلة الشتوية.

ويكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبوة مائية صباحا وأمطار خفيفة على متوسطة غربا، والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس ما بين اللطيف والمعتدل على محافظات الصعيد نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.

وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على السطح كما تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو  العليا.

ويكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياج السطحية جنوبية غربية.
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