بعدنا عن الروح الرياضية.. مراد مكرم يعلق على تصرفات جماهير الكرة بعد دوري أبطال إفريقيا

حرص الفنان مراد مكرم على التعليق على تصرفات جمهور الكورة خاصة بعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.







كتب مراد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ": نشجع كورة تمام، نكيد بعض ماشي، نحفل على بعض طبيعي.. إنما نشتم ونسب ونهين ونأبح نبقى بعدنا كل البعد عن الروح الرياضية اليل هي أصل الكورة.. تعالوا نبص كده مين اللي على طول بيشتم ويسب الدين أول ما تعارضه أو تبين له إنك فاقسه؟ هتعرفوا على طول مين اللي ورا التصرفات الغريبة على مجتمعنا دي وعايزها تولع.. انتوا أذكى من كده يا مصريين".





جدير بالذكر أن الفنان مراد مكرم حرص التعليق على أزمة الفنان أحمد فهمي مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب نادي الزمالك .



كتب مكرم عبر حسابه على "فيس بوك « "كوني زملكاوي مش معناه إني لازم أقبل شيكابالا وردود أفعاله ولا إني أعادي أحمد فهمي لأنه أهلاوي متعصب، مش لازم أخد جانب، ممكن أحب كل واحد علي الفن اللي بيقدمه في مجاله، شيكابالا اتظلم كتير من جمهور الأهلي ده حقيقي، ولكن لأول ظلم نفسه أكتر بكتير".



تابع: "شيكابالا كان المفروض يبقي في حتة تانية خالص بموهبة رباني قلما وجدت، بس كانت دايما اختياراته وردود أفعاله غلط، الدليل حب الناس كلهم لحازم إمام، موهبة زملكاوية مع احترام جم، مفيش أهلاوي يختلف عليه.. زي برضه ما مفيش زملكاوي محبش الخطيب، إنه احترام الذات يا سادة، يحبب فيك ألد أعدائك أو علي الأقل يجبرهم علي احترامك".



وشهدت الساعات الماضية خلافا حادا بين أحمد فهمى وشيكابالا، لاعب نادى الزمالك الحالى، أثناء تواجدهما فى حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة مهرجان الزمالك السابق.



وظهر في مقطع الفيديو، أحمد فهمي بصحبة مصطفى سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي اصطحبه إلى شيكابالا لتسوية الخلاف بينهما، فبادر «فهمي» بمصافحة الأخير واحتضانه موجهًا له كلمات عتاب في أذنه بعيدًا عن ضجيج أغاني حفل الزفاف.



وتفاجأ أحمد فهمي، بأن شيكابالا يصافحه على مضض، ويتعامل معه بطريقة غير لائقة، فتطور الحديث بينهما إلى مشادة كلامية حتى تدخل أحد الحضور ومصطفى سيف العماري، بإبعاد الثنائي عن بعضهما، حتى لا تتطور الأمور لأكثر من ذلك.



وكشف مصدر لـ"صدى البلد" عن كواليس المشاجرة قائلا إن الخناقة نشبت بين شيكابالا والفنان الأهلاوي أحمد فهمي، في حفل الزفاف، التي بدأت مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد للقاعة، حيث التقيا مصطفى سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدث مع الفنان قائلًا: "شيكا هنا.. تعالى سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.



وأضاف: "استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا، ليفاجأ بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "انت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجأ الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بألفاظ خارجة.



وشهد الحفل تواجد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، وحازم إمام، عضو اتحاد الكرة السابق، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي، وعدد من مسئولي القلعة البيضاء.

