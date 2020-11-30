خلال 24 ساعة.. تداول 124880 طن و1428 حاوية و10273 شاحنة عامة بميناء الإسكندرية

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء شهد نشاطًا في حركة السفن والشاحنات والبضائع اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020 ،حيث تواجد بالميناء 76 سفينة.

كما وصلت إلى الميناء 18 سفينة، وغادرت 15 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة 30 سفينة منها 2 مخطاف داخلي، و 3 سفن حاويات، و 5 سفن مواد بترولية، وعدد 17 سفينة بضائع عامة، هذا وقد تم دخول وخروج 10273 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 92490 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 32390 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 459 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 969 حاوية .

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وبلغت كمية المتداول خلال اليوم 124880 طن بضائع غير محواه .

من ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات ، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء .

وأضاف الغندور أنه يجري تفريغ 15 ألف طن سولار علي متن السفينة " Baltic Soul " قادمة من اليونان، كما يجري شحن 2000 طن كيماويات صادر علي السفينة "Ruby T".

وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أجرى أمس جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بميناءي الدخيلة والإسكندرية حيث بدأت الجولة من ميناء الدخيلة حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة طاقة التداول حيث تفقد محطة تداول وتخزين الصب السائل الجديدة التي تديرها شركة المهندس وهي إحدى شركات القطاع الخاص حيث تأتي زيارة المحطة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع دخول القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة قطاع النقل البحري.

وشاهد مراحل العمل بالمحطة والتي تبدأ باستقبال السفينة وتأكيد جودة المنتج والكمية ، ثم مراجعة كافة وسائل الأمان للخطوط والخزانات ، ثم ضخ المنتج من السفينة الي الخزانات في المحطة ، ومايلي ذلك من إنهاء الإجراءات الجمركية ثم شحن المنتجات الي المصانع علي شاحنات بعد تأكيد عملية الأمان ، وتتكون المحطة من بوابات الدخول والخروج ، ومنطقة الخزانات ، والخطوط من الموقع الي الرصيف .