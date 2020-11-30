وزير التعليم: إطلاق Eduflix كمنصة تعليمية جديدة على غرار Netflix أول ديسمبر

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه من المقرر يوم 1 ديسمبر أن يتم اطلاق منصة تعليمية إلكترونية جديدة اسمها ايديوفلكس على غرار نتفليكس .

وقال وزير التربية والتعليم : سيتم خلال منصة ايديوفليكس Eduflix بث فيديوهات مراجعة وشرح لطلاب المرحلة الثانوية لتدريبهم على كيفية التعامل مع نظام الاسئلة الجديدة.

وكان قد نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، النصائح الصادرة عن وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والوجب اتباعها أثناء تغذية الأطفال.

وتمثلت تلك النصائح التي نشرها وزير التربية والتعليم في :

- استخدام الأكواب والأطباق ذات الاستعمال الواحد عند توزيع الوجبات المدرسية.

- قيام المسئولين عن توزيع الوجبات المدرسية بارتداء الكمامة والقفازات النظيفة.

- التباعد بمسافة لا تقل عن متر في أماكن تقديم الوجبات بالمدرسة.

- يجب أن يتناول كل طالب وجبته الخاصة التي أحضرها من المنزل.

- استخدام زجاجة مياه خاصة لكل طالب.

وأوضح وزير التربية والتعليم : أن الدراسة مستتبة والعام الدراسي يسير بشكل جيد جدا ، بشهادة كافة تقارير المتابعة من وزارة التربية والتعليم و لجنة ادارة الازمات والقيادة السياسية





وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوميا نزيد الاجراءات الاحترازية للمحافظة على كل اعضاء المنظومة ، ولا يوجد ما يدعو للقلق

السوشيال ميديا يستخدمون كلمات الاغلاق والحذف والتعطيل والابحاث ، وهذه الكلمات تخص ناس لا تريد التعليم





وأضاف وزير التربية والتعليم أن وظيفة الدولة هي اتاحة تعليم جيد وتقييم عادل ونحن مصرون على الالتزام بذلك .





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تضع يوميا على الفيس بوك الاجراءات والنصائح اللازمة للحفاظ على صحة طلاب المدارس من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد .



