ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم: إطلاق Eduflix كمنصة تعليمية جديدة على غرار Netflix أول ديسمبر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 02:58 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه من المقرر يوم 1 ديسمبر أن يتم اطلاق منصة تعليمية إلكترونية جديدة اسمها ايديوفلكس على غرار نتفليكس .

وقال وزير التربية والتعليم : سيتم خلال منصة ايديوفليكس Eduflix بث فيديوهات مراجعة وشرح لطلاب المرحلة الثانوية لتدريبهم على كيفية التعامل مع نظام الاسئلة الجديدة.

وكان قد نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، النصائح الصادرة عن وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والوجب اتباعها أثناء تغذية الأطفال. 


وتمثلت تلك النصائح التي نشرها وزير التربية والتعليم في : 

- استخدام الأكواب والأطباق ذات الاستعمال الواحد عند توزيع الوجبات المدرسية.


- قيام المسئولين عن توزيع الوجبات المدرسية بارتداء الكمامة والقفازات النظيفة.


- التباعد بمسافة لا تقل عن متر في أماكن تقديم الوجبات بالمدرسة.


- يجب أن يتناول كل طالب وجبته الخاصة التي أحضرها من المنزل.
 

- استخدام زجاجة مياه خاصة لكل طالب.
 
وأوضح  وزير التربية والتعليم :  أن الدراسة مستتبة والعام الدراسي يسير بشكل جيد جدا ، بشهادة كافة تقارير المتابعة من وزارة التربية والتعليم و لجنة ادارة الازمات والقيادة السياسية

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوميا نزيد الاجراءات الاحترازية للمحافظة على كل اعضاء المنظومة ، ولا يوجد ما يدعو للقلق
السوشيال ميديا يستخدمون كلمات الاغلاق والحذف والتعطيل والابحاث ، وهذه الكلمات تخص ناس لا تريد التعليم

وأضاف وزير التربية والتعليم أن وظيفة الدولة هي اتاحة تعليم جيد وتقييم عادل ونحن مصرون على الالتزام بذلك .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تضع يوميا على الفيس بوك الاجراءات والنصائح اللازمة للحفاظ على صحة طلاب المدارس من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقال : من حق الطالب الذي يخشى على نفسه من كورونا أن يختار بين التحويل للمنازل على أن يعود للاسلوب النظامي بعد انحصار الجائحة ، أو أن يؤجل العام الدراسي كله للعام القادم دون أن يخسر شئ منعا للمخاطرة ، مع العلم أن الاختيارين متاحين بدون أي اذى للطالب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ننشر تفاصيل دليل الإجراءات الاحترازية التي ستطبق بالمدارس في العام الدراسي الجديد

كيف نجحت التعليم في إدارة العام الدراسي الماضي بدون خسائر رغم أزمة كورونا؟ .. وزير التعليم يجيب

التعليم تستعد لـ العام الدراسي الجديد.. طارق شوقي يعلن تفاصيل ضوابط مجموعات التقوية اليوم.. الوزارة: أيام حضور الطلاب بالمدارس لن تقل عن يومين.. وسيتم تدريس المنهج كاملا دون أي تخفيض

وزير التعليم يكشف حقيقة تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية

بالفيديو.. أبرز ما تم إنجازه في رحلة تطوير التعليم المصري حتى الآن

حلم بيطور علم.. التعليم : مناهجنا الجديدة وصلت 3 ابتدائي و لسة مكملين

ترشيحاتنا

فحص صور لفتاة بالزي الفرعوني بجوار هرم سقارة.. وتحريات لتحديد هوية المصور

أحمد سيد زيزو يوجه رسالة لـ مرتضى منصور ونجله أمير

مريض نفسيًا مصاب بكورونا يعتدي على نائب محافظ البحيرة بدمنهور

خوفا من انتقام إيران| إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات والبحرين

بعد سنوات من البؤس.. "كافان" الفيل الأكثر وحدة في العالم يغادر باكستان

فيديو جراف..مخالفات متسببة في الإطاحة بمجلس الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالجسم عند تناول عصير الأفوكادو ؟.. فوائد صحية مذهلة

هل معجون الأسنان يحمي من كورونا؟.. دراسة تحسم الجدل

سعر حقيبة ياسمين صبري وفساتين زفاف درة.. إطلالات أثارت الجدل خلال شهر نوفمبر