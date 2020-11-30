محافظ الدقهلية يوافق على غلق 13 صيدلية إداريا لمخالفتها للقانون

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين على غلق عدد من الصيدليات شملت 13 صيدلية بمدن ومراكز وقرى أجا وبلقاس بنطاق المحافظة، غلقا إداريًا لمدة شهر لمخالفتها للقانون وممارستها النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئول.





جاء قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشأن نتائج حملات المرور، التى قامت بها إدارة التفتيش الصيدلي التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية على عدد من الصيدليات بنطاق المراكز والمدن والقرى بنطاق المحافظة.



ومن ناحية أخرى وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للصيدليات المشار اليها.





وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات وأيضا محلات بيع الأغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين، مؤكدا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.





كما سبق أن أعلنت محافظة الدقهلية الاثنين الماضى في بيان لها عن صدور قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية غلق 12 منشأة وعيادة طبية ومعامل تحاليل بعدد من مراكز المحافظة بقرى مراكز السنبلاوين والمنصورة وطلخا ونطاق أحياء شرق وغرب المنصورة.



جاء القرار الصادر من محافظ الدقهلية بإغلاق هذه المنشآت الطبية غلقا إداريا بناء على تقرير الدكتور سعد عبد اللطيف مكى وكيل وزارة الصحه بشٱن المرور الميدانى لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة للتاكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمه للعمل في مثل هذه المنشآت وتثبت مخالفة المنشآت التى تقرر غلقها لإحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة ولإدارتها بدون ترخيص ولوجود عديد من المخالفات الجسيمة بها.



وقد شملت عيادات نساء وتوليد واسنان وجراحة انف واذن وحنجرة وطب أطفال ومعامل تحاليل طبية وصحة عامة وتخصصات مختلفة ومعامل بصريات.



كما أكد وكيل وزارة الصحة على أهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كل المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين.