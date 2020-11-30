خالد الجندي لـ منكرى السُنة: من أين عرفتوا عدد ركعات الصلاة؟





وأضاف الإمام الأكبر، خلال حلقة برنامج «حديث شيخ الأزهر» المذاع على الفضائية المصرية، أنه يختلف تعريف السُنة عند المسلمين بحسب مجال استخدامها: فعند المحدثين السنة هي: «كل ما أثر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة أو صفة خَلقية أو خُلقية، سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها»، وعند علماء أصول الفقه؛ السنة هي: «المصدر الثاني للتشريع. ويقصد بها الحديث نبوي من حيث أنه الأصل الثاني لتشريع الأحكام»، أما السنة في علم مصطلح الحديث السنة فهي: «ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير





ونبه شيخ الأزهر، على أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، أنه لا توجد فرقة مسلمة أنكرت حجية السُنة، مشيرًا إلى أن السنة النبوية -الأحاديث- هي التطبيق العملي للقرآن الكريم والكاشفة لغوامضه.



