كوريا الجنوبية تبلغ عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور وتتخذ إجراءات عاجلة

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، تفشي فيروس إنفلونزا الطيور "H5N8" في مزرعة للبط جنوب غربي البلاد.
وأكدت المنظمة العالمية لصحة الحيوان نقلًا عن وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية تفشي إنفلونزا الطيور الذي حدث في بلدة جيرين ري ما أسفر عن مقتل 19 ألف بطة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأشارت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية إلى مقتل 392 ألف دجاجة وبطة في 6 مزارع بمنطقة تفشي الفيروس.
وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أفادت أمس، بأن السلطات الكورية الجنوبية عززت جهودها للحد من انتشار إنفلونزا الطيور شديدة العدوى، فيما سجلت البلاد أول حالة إصابة بمزرعة بط للمرة الأولى منذ 32 شهرا، طبقا لما ذكرته وزارة الزراعة الكورية الجنوبية.
وقالت الوكالة إن البلاد أكدت أمس الأول، أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى بين دواجن محلية في مزرعة بط بمدينة "جيونجياب" في إقليم "نورث جيولا" على بعد حوالي 290 كيلومترا جنوب سول.
وأضافت الوزارة، أن الحالة المؤكدة الأخيرة في إحدى المزارع، تم تسجيلها في مارس 2018.
وسلالة "H5N8" من إنفلونزا الطيور هي نفس نوع السلالة الفرعية من إنفلونزا الطيور التي تم اكتشافها بين طيور برية في كوريا الجنوبية هذا العام، وهذه المرة الأولى من حوالي عامين وثمانية أشهر، التي يتم فيها تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن محلية.