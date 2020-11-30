كوريا الجنوبية تبلغ عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور وتتخذ إجراءات عاجلة

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، تفشي فيروس إنفلونزا الطيور "H5N8" في مزرعة للبط جنوب غربي البلاد.





وأكدت المنظمة العالمية لصحة الحيوان نقلًا عن وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية تفشي إنفلونزا الطيور الذي حدث في بلدة جيرين ري ما أسفر عن مقتل 19 ألف بطة، وفقًا لوكالة "رويترز".





وأشارت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية إلى مقتل 392 ألف دجاجة وبطة في 6 مزارع بمنطقة تفشي الفيروس.





وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أفادت أمس، بأن السلطات الكورية الجنوبية عززت جهودها للحد من انتشار إنفلونزا الطيور شديدة العدوى، فيما سجلت البلاد أول حالة إصابة بمزرعة بط للمرة الأولى منذ 32 شهرا، طبقا لما ذكرته وزارة الزراعة الكورية الجنوبية.