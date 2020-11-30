ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

رئيس وفد الاتحاد الأوروبي يشيد باستئناف الأنشطة الإبداعية والثقافية في مصر وفق الإجراءات الاحترازية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:46 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل دعم التعاون الثقافى والفنى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل جائحة كورونا .


خلال اللقاء أشارت عبد الدايم الى حرص مصر الدائم على التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، موضحة عمق العلاقات الثقافية بين مصر ودول الاتحاد من خلال المشاركات المتبادلة في مختلف الأنشطة الفكرية والفنية التى تُنظم في مصر أو في أوروبا قبل جائحة كورونا وحتى الان وذلك من خلال العديد من الفعاليات التى تم تنظيمها عبر شبكة الانترنت ( اون لاين ) ، وأضافت أن القوى الناعمة وسيلة للتقارب بين شعوب العالم وجسر لتبادل الرؤى والابداعات المتنوعة وأكدت على ضرورة تكثيف التعاون في المشروعات الثقافية والفنية بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى.


من جانبه أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي على أهمية دور مصر المحوري في الثقافة والفنون باعتبارها أقدم حضارات التاريخ ، مشيرا الى متابعته المستمرة للحراك الثقافي والإبداعي في الشارع المصري والذى يشهد نشاطا ملحوظا وكل ما تبثه وزارة الثقافة بكافة قطاعاتها من أنشطة متنوعة عبر الانترنت ، وأشاد باستئناف مصر تنظيم أنشطتها الثقافية والفنية بنجاح وفق إجراءات احترازية مشددة في الوقت الذي توقفت فيه مسارح العالم وتابع أن الثقافة والفنون مطلب وجدانى هام خاصة في الأوقات الحرجة التى يمر بها العالم . 


وفي نهاية اللقاء أهدت وزيرة الثقافة رئيس وفد الاتحاد الاوروبي مجموعة من إصدرات الوزارة ووجهت له الدعوة لزيارة قصر عائشة فهمي ومعرض كنوز متاحفنا التى يضم اعمال مجموعة كبيرة من رواد الفن التشكيلي الاوروبي الذين عاشوا في مصر وتأثروا بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الثقافة تجتمع برئيس الأوبرا استعدادًا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

سفير الاتحاد الأوروبي: مكتبة الإسكندرية منارة الثقافة فى مصر

بعد تخطي عدد زواره إلى 13 ألفا. ما السر واء إقبال الجمهور على معرض كنوز متاحفنا 5

لإثرائها بدول العالم.. رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ مبادرة علاقات ثقافية بضوابط «كورونا»

علاقات ثقافية.. رئيس الوزراء يتابع مع إيناس عبد الدايم تنفيذ مبادرة إثراء علاقات مصر بدول العالم.. وضرورة تجاوز الأنشطة الدولية الخاصة بالتبادل الثقافي قيود كورونا

وزير الإعلام يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لبحث سبل التعاون

ترشيحاتنا

شوبير يكشف موقف جيرالدو من الرحيل عن الأهلي

طقس الثلاثاء.. شبورة وأمطار والقاهرة تصل لـ 13

الزمالك يستقر على قائمة الفريق للقاء طلائع الجيش

المقاولون العرب يقترب من ضم لاعب الأهلي فى صفقة انتقال حر

حازم إمام يرفض رئاسة نادي الزمالك.. ويؤكد: سيناريو 2005 لن يتكرر

بعد إثارتها للجدل بملابس فرعونية .. معلومات لا تعرفها عن فتاة هرم سقارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون كيماويات.. طرق للتخلص من حشرات الفراش

دراسة تكشف عن نوع دهون مفيد للجسم

بصور مع الكينج .. جوهرة تثير الجدل مع محمد منير