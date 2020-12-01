ما آثار تلوث المياه على صحة الإنسان؟

يحدث تلوث المياه عندما يتلوث جسم من الماء ، عادة بسبب المواد الكيميائية أو الكائنات الحية الدقيقة، يمكن أن يتسبب تلوث المياه في أن تصبح المياه سامة للإنسان والبيئة.

الماء هو مورد أساسي لجميع أشكال الحياة على الأرض. إذا أصبح مصدر المياه ملوثًا بسبب التلوث ، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية لدى البشر ، مثل السرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

تستكشف هذه المقالة أسباب تلوث المياه ، وكيف يمكن أن يؤثر على صحة الإنسان ، وما يمكن أن يفعله الناس للمساعدة في منعه.



تلوث المياه

الماء مورد طبيعي تتطلبه جميع الكائنات الحية. كما تستخدم المياه النظيفة في التصنيع وللتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومع ذلك ، وفقًا للأمم المتحدة (UN) ، يفتقر 2.2 مليار شخص إلى خدمات مياه الشرب الآمنة.

تسرد الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية (WHO) الإحصاءات التالية حول تلوث المياه:

أكثر من نصف سكان العالم ليس لديهم خدمات صرف صحي مُدارة بأمان.

يعيش حوالي ملياري شخص في بلدان ذات مستويات عالية من الإجهاد المائي ، مما يعني أن كمية المياه المتاحة أقل من الكمية المطلوبة.

يقدر الخبراء أنه بحلول عام 2025 ، سيعيش نصف سكان العالم في بيئة تعاني من الإجهاد المائي.

حوالي 785 مليون شخص ليس لديهم خدمات مياه الشرب الأساسية.

منذ التسعينيات ، ازداد تلوث المياه سوءًا في جميع الأنهار تقريبًا في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

مصادر تلوث المياه

يشار إلى الماء أحيانًا بالمذيب الشامل ، لأنه يذيب مواد أكثر من أي سائل آخر . ومع ذلك ، فإن هذه القدرة تعني أن الماء معرض بسهولة للتلوث.

فيما يلي بعض الطرق العديدة التي يمكن أن يحدث بها تلوث المياه.

الصرف الصحي ومياه الصرف الصحي

بعد استخدامها ، تصبح المياه مياه الصرف الصحي. يمكن أن تكون المياه العادمة منزلية ، مثل المياه من المراحيض أو الأحواض أو الاستحمام ، أو من الاستخدام التجاري أو الزراعي أو الصناعي. تشير مياه الصرف الصحي أيضًا إلى مياه الأمطار التي تغسل الزيت أو الشحوم أو ملح الطريق أو الحطام أو المواد الكيميائية من الأرض إلى المجاري المائية.

تقدر الأمم المتحدة أن 80٪ من مياه الصرف تعود إلى النظام البيئي دون معالجتها أو إعادة استخدامها.

في عام 2017 ، وجدت الأمم المتحدة أن 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم لا يمكنهم الوصول إلى مرافق مثل المراحيض أو المراحيض. كما اكتشفت المنظمة أن 673 مليون شخص يتغوطون في العراء في الخارج.

الزراعة

تعد الصناعة الزراعية من أكبر مستهلكي المياه العذبة. في الولايات المتحدة ، فهي مسؤولة عن حوالي 80 ٪ من استهلاك المياه في البلاد. تعتبر الزراعة أيضًا المصدر الرئيسي للتلوث في الأنهار والجداول في الولايات المتحدة

إحدى الطرق التي تتسبب بها الزراعة في تلوث المياه هي مياه الأمطار. عندما تمطر ، يتم غسل الملوثات ، مثل الأسمدة ومخلفات الحيوانات ومبيدات الآفات من المزارع إلى المجاري المائية ، مما يؤدي إلى تلويث المياه.

عادة ما تحتوي الملوثات من الزراعة على كميات عالية من الفوسفور والنيتروجين ، مما يشجع على نمو الطحالب. تنتج هذه الإزهار سمومًا تقتل الأسماك والطيور البحرية والثدييات البحرية ، فضلًا عن إلحاق الضرر بالبشر.

بالإضافة إلى ذلك ، عندما تموت هذه الطحالب ، فإن البكتيريا التي تنتجها الطحالب تتحلل تستخدم الأكسجين في الماء. يسبب نقص الأكسجين "مناطق ميتة" في المياه حيث لا تستطيع الأسماك العيش.

تقدر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن هناك ما يقرب من 245000 كيلومتر مربع من المناطق الميتة على مستوى العالم.

البلاستيك والقمامة

ما يقرب من 1.4 مليار طن من النفايات كل عام. من هذه النفايات السنوية ، 10٪ من البلاستيك. بسبب الاستخدام الواسع النطاق للبلاستيك ، يقدر الخبراء أن 4.8-12.7 مليون طن من النفايات تدخل المحيط كل عام.

يمكن أن يدخل البلاستيك والقمامة إلى الماء بعدة طرق:

الحطام المتساقط من السفن

النفايات التي تهب في المحيط من مكبات النفايات

جرفت القمامة في البحر عبر الأنهار من الناس الذين يتخلصون من المواد المستعملة مثل عبوات الطعام

الناس يلقون نفاياتهم على الشاطئ

بمجرد دخول الماء ، يمكن للبلاستيك والقمامة الإضرار بالحياة البحرية وصحة الإنسان. قد تأكل الأسماك القمامة ، مخطئة في أنها طعام ، وينتهي بها الأمر إلى الموت.

عندما يتفكك البلاستيك ببطء ، يتشكل البلاستيك الدقيق. هذه شظايا صغيرة من البلاستيك يقل حجمها عن 5 ملم. قد تستهلك الأسماك هذه المواد البلاستيكية الدقيقة ، والتي يمكن أن يأكلها البشر بعد ذلك.

تذكر الأمم المتحدة أن الحطام البلاستيكي في المحيط يتسبب في موت أكثر من مليون طائر بحري كل عام. الحطام البلاستيكي مسؤول أيضًا عن وفاة أكثر من 100000 من الثدييات البحرية سنويًا.

نفط

يمكن أن يحدث التلوث النفطي عندما تنسكب ناقلات النفط حمولتها. ومع ذلك ، يمكن أن يدخل النفط البحر أيضًا عبر المصانع والمزارع والمدن ، وكذلك عبر صناعة الشحن.

النفايات المشعة

يمكن أن تستمر النفايات المشعة في البيئة لآلاف السنين ، مما يجعل التخلص الآمن منها أمرًا صعبًا. إذا تم التخلص منها بشكل غير صحيح ، يمكن أن تدخل المياه ، مما يجعلها خطرة على الإنسان والحياة البحرية والبيئة.

التكسير

التكسير هو عملية استخراج النفط أو الغاز الطبيعي من الصخور. تستخدم هذه التقنية كميات كبيرة من الماء والمواد الكيميائية تحت ضغط عالٍ لتكسير الصخور. يحتوي السائل الناتج عن التكسير على ملوثات يمكن أن تلوث إمدادات المياه الجوفية.



تلوث المياه وصحة الإنسان

فيما يلي بعض الطرق السلبية التي يمكن أن يؤثر بها تلوث المياه بشكل مباشر على صحة الإنسان.

تناول الجسيمات البلاستيكية الدقيقة

يجوز لأي شخص تناول الجسيمات البلاستيكية الدقيقة عن طريق مياه الشرب أو من خلال تناول المأكولات البحرية الملوثة. في خليج طوكيو في عام 2016 ، فحص العلماء 64 سمكة من أجل استهلاك المواد البلاستيكية الدقيقة - 77٪ منها تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة في أجهزتها الهضمية.

اكتشفها الناس أيضًا في الملح والبيرة ومواد غذائية أخرى.

تشير الدراسات إلى أن اللدائن الدقيقة قد تسبب الإجهاد التأكسدي والتفاعلات الالتهابية واضطرابات التمثيل الغذائي لدى البشر. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه الآثار.

استهلاك المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 2 مليار شخص على مستوى العالم يستخدمون مصدر مياه شرب به ملوثات برازية. المياه الملوثة يمكن أن تأوي البكتيريا، مثل المسؤولين عن الإسهال ، الكوليرا ، والزحار ، حمى التيفوئيد ، التهاب الكبد A ، و شلل الأطفال .

وفقًا للأمم المتحدة ، يموت ما يقرب من 297000 طفل دون سن الخامسة كل عام بسبب أمراض مرتبطة بسوء الصرف الصحي أو سوء النظافة أو مياه الشرب غير الآمنة.

مياه الشرب المحتوية على نفايات كيماوية

يمكن أن تسبب الملوثات الكيميائية ، مثل المبيدات الحشرية والأسمدة والمعادن الثقيلة مشاكل صحية خطيرة إذا تم تناولها.

في عام 2014 ، عانى سكان فلينت بولاية ميشيغان من تلوث المياه بسبب عدم كفاية اختبار ومعالجة إمدادات المياه الخاصة بهم. تسبب الماء الملوث في حدوث طفح جلدي وتساقط الشعر وحكة في الجلد. تضاعف مستويات الرصاص في مجرى الدم لدى الأطفال الذين شربوا الماء.

يمكن أن يتعرض الشخص الذي يتناول سمومًا كيميائية في مياهه لخطر :

سرطان

اضطراب الهرمون

تغيير وظائف المخ

الأضرار التي لحقت المناعة والجهاز التناسلي

مشاكل القلب والأوعية الدموية والكلى

يمكن أن تؤدي السباحة في المياه الملوثة أيضًا إلى:

طفح جلدي

التهاب باطن العين

التهابات الجهاز التنفسي

التهاب الكبد

مكافحة تلوث المياه

يمكن للشخص الذي يرغب في الحد من تلوث المياه أن يساعد من خلال:

تقليل استخدام البلاستيك وإعادة تدوير البلاستيك عندما يكون ذلك ممكنًا

التخلص من الكيماويات المنزلية بشكل صحيح

مواكبة صيانة مركبتهم للتأكد من عدم تسرب المواد الضارة

تجنب استخدام المبيدات

التأكد من تنظيف فضلات الكلاب

اتخاذ خيارات مستدامة فيما يتعلق بالأغذية والمشروبات

اتباع نظام غذائي.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.