موسيماني قريب من اللاعيبة.. الشناوي: الأهلي نادي القرن وأفريقيا بتعمله 1000 حساب

كشف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن كواليس علاقة "بيتسو موسيماني"، مدرب النادي الأهلي، مع لاعبي النادي الأهلي.





وقال محمد الشناوي، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، "فور قدوم موسيماني سهل علينا حاجات كثيرة جدا، لأنه على علم بقيمة النادي الأهلي".





وأضاف محمد الشناوي "موسيماني مدرب قريب من اللاعبين، وعارف قيمة النادي الأهلي، وعلى علم بوضع الأهلي في أفريقيا"، مؤكدا "النادي الأهلي نادي القرن، والكل بيعمله ألف حساب في أفريقيا".





وعلق محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر، على فوز الأهلي بـ لقب أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، قائلا "كان نفسنا الجمهور يكون متواجدا في النهائي، والجمهور هو رقم واحد".

وأضاف محمد الشناوي، "بطولة أفريقيا غائبة عن النادي الأهلي منذ 7 سنوات وكان هناك وعد للجمهور بالفوز ببطولة أفريقيا هذا العام، و أشكر لاعبي النادي الأهلي على تحقيق لقب أفريقيا، واللاعبون كلهم كانوا رجال".





وأكمل محمد الشناوي، "نشعر بالفخر بصعود فريقين من دولة واحدة لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ووجود نهائي أفريقيا في على أرض مصر أمر مشرف للغاية ونادي الزمالك عمل مباراة جيدة وفي النهاية دي كورة".





وتابع محمد الشناوي "نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك مشرف وأفريقيا بأكملها تابعت نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك".





واستقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بحفاوة كبيرة وذلك بعد حصد النادي الأهلي لقب أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وردد جمهور منى الشاذلي هتافات:" أهلاوي أهلاوي بطل أفريقيا الشناوي.. شنو شنو".

يذكر أن النادي الأهلي حقق لقب بطولة دوري ابطال افريقيا على حساب نادى الزمالك بعد الفوز في المباراة التي جمعت بينهما بهدفين لهدف.





وأرسل النادي الأهلي القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، إلى اتحاد الكرة التي تشمل الثلاثي ‏‏«أليو بادجي، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».‏





كشتف مصادر خاصة أن إدارة الأهلي قد توصت إلي إتفاق ودي لفسخ التعاقد وديًا مع صالح جمعة وبات غير مرتبطًا بأي نادي.





وعقد وكيل اللاعب جلسة مع مسئولي الأهلي تم التوصل الي حل لفسخ التعاقد وديًا وبدون أي مقابل.





وأستقرت لجنة التخطيط بالأهلي علي الإستغناء عن صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول للكرة بلا مقابل خاصة في ظل قناعة الجهاز الفني بعدم أهميته ووجود أكثر من عنصر مميز في ذات مركزه، وناقشت اللجنة في إجتماع مطول حضر جزء منه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني تقرير حول قائمة الموسم الجديد التي سيتم إرسالها لإتحاد الكرة اليوم لتشارك بشكل رسمي في مسابقة كأس مصر بدءًا من مواجهة الغد أمام الإتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة.





كما وافقت اللجنة علي رحيل بادحي للإحتراف الخارجي، بجانب قيد كل من محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وبدر بانون اليوم ليكونوا جاهزين لمواجهة زعيم الثغر علي حسب نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس لكشف موقفهم من فيروس كورونا .





وشملت القائمة كل من محمد الشناوي وعلي لطفي في حراسة المرمي وقيد مصطفي شوبير تحت السن ومعهم محمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وسعد سمير وأيمن أشرف وبدر بانون وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي واكرم توفيق وناصر ماهر ومحمد مجدي أفشه وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو وصلاح محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان محسن .





وتم رفع أسم محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود بسبب الإصابة علي أن يتم قيدهم في فبراير المقبل.