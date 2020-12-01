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أخبار العالم

استقالة مستشار ترامب من منصبه

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:18 ص
مستشار ترامب سكوت
مستشار ترامب سكوت اتلس
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شريف سيد
كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أن الدكتور سكوت اتلاس، مستشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد تقدم باستقالته. 

أتلس، الذي عمل في فريق ترامب لمكافحة كورونا، تمنى التوفيق في خطاب استقالته لترامب وفريقه، مؤكدا أن إدارة ترامب تعاملت باحترافية مع الفيروس. 

وقال في خطابه: "أكتب لأستقيل من منصبي كمستشار خاص لرئيس الولايات المتحدة، واشكره على شرف العمل نيابة عن الشعب الأمريكي".

وأضاف: "لقد عملت بجد، لإنقاذ الأرواح ومساعدة الأمريكيين خلال هذا الوباء، حيث اعتمدت دائمًا على أحدث العلوم والأدلة، دون أي اعتبارات أو تأثير سياسي". 

يذكر أن أتلس، تعرض للانتقادات طوال فترة عمله في لجنة ترامب، بسبب مطالبه المستمرة بإعادة فتح الاقتصاد، وحديثه عن تأثير الإغلاق الضار على الشعب الأمريكي. 
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