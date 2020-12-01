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برلمان

برلماني: مبادرة باب رزق للفئات الأكثر احتياجا في القرى تستحق التوسع

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:10 ص
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
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فريدة محمد

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن مبادرة باب رزق التي أطلقها  بنك التنمية الزراعي، تستحق التوسع لتشمل القرى في محافظات مصر لتمكينها اقتصاديا، خاصة أن المبادرة نجحت في  قرية بجميع محافظات مصر كبداية للمشروع ومساعدة تلك الفئات في القرى على زيادة دخلهم بما يحقق مستوى حياة كريمة.

وأشار النائب إلى أن تلك الهدف منها توفير وتمويل المشروعات متناهية الصغر في قرى الريف المصري سواء كانت مشروعات قائمة بالفعل أو مساعدتهم في إطلاق مشروعات جديدة، بهدف إيجاد مصدر رزق جديد لتلك الأسر، 

حيث يستفيد من البرنامج أصحاب الحرف اليدوية الريفية مثل صناعة السجاد والخوص والتريكو وغيرها من الصناعات اليدوية البسيطة التي تستفيد من الموارد المتاحة في محيط بيئتهم الريفية، بالإضافة إلى صغار التجار من العاملين في تجارة الأعلاف والأسمدة والبذور ومستلزمات الزراعة.

 كما يستهدف أيضا ربات البيوت الراغبات في تربية الدواجن والحيوانات المنزلية أو العمل بالصناعات المنزلية من أغذية ومنتجات الألبان والحرف اليدوية البسيطة.

وأضاف أن البنك المركزي وسياساته في خلق مبادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ طلب الرئيس السيسي تخصيص 200 مليار جنيه لها حققت العديد من الفوائد ونجحت في تشغيل العديد من الشباب والمرأة والأسر الفقيرة، حيث إن  تلك  البرامج والمبادرات تحقق النفع على جميع الأصعدة، فيمكن عن طريقها حل أزمة صغار المزارعين والفلاحين والذين يعانون كثيرا من سوء أحوالهم الاقتصادية، بالإضافة إلى أنها تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال توفير الاحتياجات الزراعية الأساسية على هيئة مشروعات صغيرة، وهو ما يؤكد أهمية هذه البرامج وكذلك أهمية الإكثار منها، حيث توفر بيئة مناسبة وجيدة لأصحاب المشاريع الصغيرة كما تتم المساعدة لهم من أجل النجاح وعدم التعثر.

يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان 1 نوفمبر الماضي، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وأخذ عبدالعال، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميًا، ممازحًا النواب الناجحين: "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".

وشهدت الجلسة الأخيرة، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، ونقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.

كما شهدت الجلسة الموافقة على عددٍ من الاتفاقيات الدولية والقوانين، في مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلًا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على ستة قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.

وشملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2020 بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي “السادس” بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى، بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يوليو 2020.

كما تضمنت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في 8 يوليو 2020.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).
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