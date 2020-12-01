أسرة طالب الطب ضحية مذبحة طوخ: ودع زملاءه قبل الحادث ومشهود له بالاحترام

عاش اهالى قرية السيفا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية حالة من الرعب والخوف بعد احداث مقتل شخصين واصابة 4 اخرين على يد مريض نفسى من أبناء القرية.







وأضافوا أن الضحية كان يقف إلى جوار زملائه قبيل الواقعة بدقائق أمام أحد محال الهواتف المحمولة وودعهم واستأذن منهم متوجها إلى مقصده وفي طريقه فوجئ بالمتهم يسدد إليه طعنات نافذة في البطن تسببت في خروج أمعائه ووفاته في الحال.



وتابعوا أن المتهم كان في حالة هياج كامل حيث كان يضرب ضحاياه بأكثر من طعنة حيث بدأ بالاعتداء على والدته التي استغاثت بالجيران وحين تجمعوا أخذ المتهم السكين وخرج للشارع ويهذي بكلام غير مفهوم وأن أسرته حاولت علاجه أكثر من مرة.



من ناحية اخرى كشفت التحقيقات أن المتهم خريج كلية العلوم ويعاني من مرض نفسي منذ فترة وسبق وأن شوهد يمشي في الشارع ويهذي بكلام غير مفهوم وأن أسرته حاولت علاجه أكثر من مرة ، كما تبين ان من بين المصابين والدة المتهم وبعض اقاربه.



فيما سادت حالة من الحزن على أسرة المتوفيين واهالى القرية عقب حدوث الواقعة ، مؤكدين ان المتهم رغم انه يعانى من مرض نفسى الا انه كان فى حاله ولم يؤذ أحدا من قبل.



وتلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز طوخ العميد تامر موسى، يفيد بتعدي مريض نفسيا على 6 أشخاص فى الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.



وانتقل اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتبين قيام مريض نفسيا يدعى "أحمد ج" بالتعدى على كل من محمد عبد العليم أحمد 60 عاما عامل توفي فور وصوله مستشفى الجامعة وضياء السيد عبدالعظيم 22 عاما خامسة كلية طب توفي هو الآخر متأثرا بإصابته.



فيما أصيب كل من منصور على متولى القزاز وأشرف إبراهيم عطالله باصابات خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة فى حالة خطرة كما تم نقل الاثنين الآخرين إلى أحد المستشفيات الخاصة للعلاج فيما تم القبض على المتهم والسيطرة عليه وتولت النيابة التحقيق.



وقال أقارب ضياء السيد عبدالعظيم 22 عاما طالب بكلية الطب ان ضياء كان يدرس في السنة النهائية بكلية الطب بجامعة الازهر ولم يتبق له سوى أشهر على التخرج والكل يشهد له بالإحترام والأخلاق الحميدة.