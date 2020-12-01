مصادرة ٦٦ شيشة من مقاهي مخالفة في حملات تفتيشية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور علي المحال التجارية والمقاهى والكافتريات للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.

وأضاف المحافظ أنه في هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بحمله بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بالمجلس ورئيس الوحدة المحلية بالعدلية ومسئول الإشغالات بالوحدة المحلية وإدارة رخص المحلات و شرطة المرافق بحمله مكبرة على المقاهي والكافتريات بنطاق الوحدة المحلية بالعدلية واسفرت الحملة عن مصادرة ١١شيشه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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كما قامت رئاسة مركز ومدينه أبو حماد بحمله علي الكافتريات والمقاهي واسفرت عن مصادرة ٥٠ شيشة من ٧ مقاهي مخالفه في مناطق ( ابو حماد البلد / حي المغازى/ حي المنشية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة المتواجدة على حرم الطريق وبالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز بضرورة تكثيف حملات الإزالة علي الأراضى الزراعية وخاصه الأراضي المجاورة للمناطق السكانية حفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة لرفع الإشغالات بمشاركة إدارتي الإشغالات والإزالات بالمجلس وشرطه المرافق شملت شوارع (جمعية الجمل/ بورسعيد / سعد زغلول ) وتم رفع كافة الإشغالات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقامت رئاسة حى اول الزقازيق بالتعاون مع قسم الاشغالات بالحي والعميد عاطف هيكل مدير شرطة المرافق بحمله لرفع الاشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الابيض ونفق المشاه بالمحطه وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى ابو عميره دون تهاون مع المخالفين

وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله موسعة بالإشتراك مع شرطه المرافق وحي أول وثان الزقازيق لرفع كافه الإشغالات بنطاق المركز فتم إزالة ورفع كافه الإشغالات بطريق هريه الجديد والقديم و شارع التجنيد وطريق الزقازيق /بلبيس ، شملت تشوينات وفراشات الفاكهه والخضار والأكشاك المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.