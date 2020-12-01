جامعة عين شمس: طرق إلكترونية لدفع المصروفات الدراسية.. الانتهاء من امتحانات الميدتيرم وبداية الامتحانات العملية.. وتقديم خدمات طلابية من خلال الميل الأكاديمي

آداب عين شمس: تقديم خدمات طلابية من خلال الميل الأكاديمي

تعرف على طرق دفع المصروفات الدراسية بعلوم عين شمس

تعرف على موعد الامتحانات العملية بـ هندسة عين شمس

تستحدث كليات جامعة عين شمس، طرقًا مبتكرة لدفع المصروفات إلكترونيًا في تلك الظروف الراهنة، وابتكار أشكال جديدة للمقررات الدراسية والامتحانات؛ لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية، للحفاظ على صحة الطلاب والحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.





ويعرض "صدى البلد"، تلك الأشكال والطرق المستحدثة وإعلان مواعيد الانتهاء من امتحانات الميدتيرم، وابتداء امتحانات العملية ونهاية الفصل الدراسي الأول..

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قالت الدكتورة "حنان كامل"، وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي من دون أى عقوبات.









وأكدت استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية.





وأوضحت "كامل"، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الكلية وفرت لكل طالب الميل الجامعي الذي يتمكن من خلاله الطالب العمل على المنصات الإلكترونية لمتابعة المناهج الدراسية والمحاضرات، لافتةً إلى أنه بمثابة الرقم القومي للطالب والذى من خلاله يتمكن الطالب من دفع المصروفات الدراسية وكافة مستحقاته.

وأشادت وكيل شئون آداب عين شمس، بالتزام الطلاب لأداء امتحانات "الميدتيرم" للمستوي الخامس، وحضور المحاضرات بشكل جيد من داخل الحرم الجامعي وفقًا للجداول الدراسية، مشيرةً إلى استجابة الطلاب للمحاضرات "الأون لاين" من داخل المنازل وعبر الإنترنت.





وفي هذا الإطار، قال الدكتور "خليل ضياء"، وكيل شئون كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن كلية الهندسة لا تعتمد علي الكتب المطبوعة وذلك لطبيعة الكلية العملية حيث تعمل الكلية عبر المنصات الإلكترونية من خلال الإنترنت والمراجع الإلكترونية، مؤكدًا علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من انتشار العدوي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.









وأوضح "ضياء"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الإمتحانات العملية بالكلية ستبدأ قبل أسبوع من بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ، وذلك بعد تجهيز قاعات التدريس لأداء الإمتحانات بالتعقيم المستمر وإلزام الطلاب بارتداء الكمامات طوال مدة الاختبار.









وأكد وكيل شئون هندسة عين شمس، إمكانية اعطاء فرصة ثانية للطلاب المرضي أو المخالطين لمريض كورونا بمسحة إيجابية، من المقيمين معه، فيسمح لهم بعدم الحضور مع تقديم ما يفيد هذا المرض وسوف يتم تنظيم امتحان آخر بالتنسيق مع أساتذة المقررات .

وعلي هذا الصعيد قال الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي باتخاذ كافة التدابير الوقائية والصحية للحد من لانتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هئية التدريس والعاملين، مؤكدًا عدم اكتشاف أى حالات اشتباه بفيروس كورونا بين الطلاب حتى الآن.





وأوضح "رجاء" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه بالتعاون مع جامعة عين شمس قد وفرت الكلية ثلاثة طرق لدفع المصروفات بين الطلاب، وذلك عن طريق ماكينات منظومة المالية التابعة لوزارة المالية والكروت الذكية "الفيزا" التابعة لبنك مصر وشركات السحب الإلكتروني "فوري"، ناصحا الطلاب بسرعة التوجه لدفع كافة المستحقات والمصروفات الدراسية.

وأكد عميد علوم عين شمس، استمرار فتح باب التكافل المادي ودعم الكتب والأدوات المعملية للطلاب غير القادرين، لافتا إلى أن أسئلة الاختبارات لا تخرج عن بنوك الأسئلة المرفوعة بالمنصات الإلكترونية.